「烟花」颱風明恐增強為中颱，桃園市長鄭文燦說，原定7月20日22日3天開放第三輪疫苗預約、預約結束隔天23日開始接種，因應周五颱風來、周六可能還有一點風雨，第三輪預定於周日起5天、7月25日至29日接種，確保民眾接種安全，最後接種日將以健保系統上日期為準。

鄭文燦說，桃園COVID-19疫苗第二輪預約接種，共預約1萬8708人、接種1萬8393人，接種率達98％，顯示民眾對於預約系統已相當熟悉，預約人數也不斷上升。

桃園第三輪疫苗意願登記及預約接種，截至今下午2時止，共51萬3661人完成意願登記，其中選擇AZ及AZ或莫德納皆可的登記人數為47萬0786人，僅選擇莫德納的人數則為40萬4143人，選擇AZ或不限品牌的人數已多過僅願意施打莫德納疫苗人數，顯示防疫意識提高，市民均希望能夠提早接種。

鄭文燦說，第三輪疫苗預約時間將於7月20日起陸續發送簡訊，請收到簡訊通知的民眾，於7月20日上午10點至7月22日中午12點間，透過疫苗預約平台、健保快易通APP、超商事務機、各區衛生所及健保特約藥局完成預約。面對烟花颱風，市府將持續掌握颱風動態，在系統上先調整避開颱風影響的日期，第三輪預定於7月25日至29日接種，以確保民眾接種安全，最後接種日將以健保系統上之日期為準。