由17家國際媒體聯手進行的調查報導指出，以色列網路情報公司NSO集團（NSO Group）向一些專制政府出售一款名為「飛馬」（Pegasus）的手機間諜軟體，使許多維權人士、記者、律師、甚至各國的政要成了監控目標。據報導，受影響的手機號碼多達5萬個，分布於最少50個國家及地區，尤其集中在對本國公民進行監視的國家。

NSO是間諜軟體業的全球領導者，被以色列視為該國的「軟實力。」該集團自2011年成立以來，一直將其開發的「飛馬」宣傳為反恐和犯罪調查的利器，但「飛馬」卻免不了被一些國家濫用，當作政治監控的工具。

「飛馬」不是簡單的手機竊聽工具，英美媒體形容其是「軍事級」間諜軟體，可能是現時最強大的間諜軟體，有能力入侵蘋果和安卓的作業系統，可以截取訊息、照片、電郵，紀錄通話，秘密開啟麥克風錄音，甚至打開手機鏡頭錄影，知道用戶在哪裏、曾經去過哪兒和見過什麼人。

該惡意軟體起初是以網路釣魚方式，向用戶發放一條惡意鏈接，用戶點擊後手機就會中鏢，但據調查單位委託的專家表示，這款軟體已進化到可以無需使用這種方式，從遠端安裝就能讓客戶直接控制手機。

NSO客戶的確可能使用「飛馬」進行反恐和犯罪調查。據2019年的報導，墨西哥政府曾借助NSO集團開發的間諜程式，成功抓獲大毒梟古茲曼。不過亦有報導指墨西哥政府借助間諜程式，監控調查轟動一時的伊瓜拉學生失蹤案的記者和有關人士。

NSO集團表示，其客戶涵蓋全球40個國家約60個客戶，當中包括一些政府情報、軍事和執法機構。而以色列國安部一直密切監管NSO，每當NSO出售軟體至其他國家，都要當局批准。法廣指出，NSO或者以色列政府都不可能不清楚，有很大一部分客戶購買「飛馬」軟體的，目的就是用來監視本國的反對派及本國人民，兼蒐集合作夥伴的工業和商業情報及鄰國政府的情報。

NSO發表聲明反駁國際媒體報導，指「飛馬」軟體是用於對抗罪犯和恐怖分子，只會把賣給有良好人權紀錄的國家的軍方、執法和情報部門。NSO指控報導「充滿錯誤的假設，和未經證實的理論」。