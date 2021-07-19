聯準會（Fed）主席鮑爾重申尚未達啟動縮減購債時機，但美國6月CPI與核心CPI年增率分別創2008年8月及1991年11月以來最大升幅，PPI年增率更高達7.3％，且變種病毒肆虐、7月密西根大學消費者信心指數初值放緩，所幸6月零售銷售意外增加，顯示消費需求復甦強勁，累計全球股市小幅收低，在經濟數據鞏固經濟強勁復甦下，美股資產仍受到資金青睞。

統計過去一周ETF資金流向顯示，整體股票型ETF淨流入173億美元，主要流入美國股市89.4億美元，全球、日本、大陸及新興市場股市分別有48.2億、14.5億、7.3億及5億美元淨流入，但亞太及歐洲股市分別淨流出3.3億及1.4億美元，拉美及東歐股市也是小幅淨流出。

富蘭克林證券投顧分析，根據Factset預估，第二季獲利預估成長69.3％，將創下2009年第四季以來最大增幅，且自6月底預估的63.3％上調。即使面臨上游成本上揚的通膨壓力，第二季淨利潤率，預估自前季歷史新高的12.8％略降至12.1％、仍高於五年平均的10.6％，預期企業強健獲利表現，有助延續股市中長線多頭格局。

建議選股須更重視品質與成長的可持續性，股票建議採取逢震盪加碼加定期定額策略，涵蓋創新成長及價值循環、美國及新興亞洲布局，並留意受惠拜登政策基礎建設，及長線數位轉型題材的科技產業，網羅多元投資機會。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯認為，科技公司的品質不斷提升，例如經常性收入來源增加、資產負債表強健且利潤率強勁，科技類股相對大盤應享有溢價。此外，數位轉型才剛開始，科技產業提供參與數位轉型主題的機會，且與後疫情時代經濟重啟及基礎建設投資活動高度相關，亦將成為景氣循環贏家，持續專注於數位轉型的投資主題。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，後疫情時代，基礎建設扮演驅動經濟成長的關鍵力量，除傳統基礎建設，為達到各國政府設定的積極減碳目標，包括低碳排放的發電設備、電動車充電基礎建設、氫能碳排放較少的燃料等的投資，意味基礎建設及公用事業公司的資產規模將成長，有利創造穩定的股利收益及股利成長，挹注長期股價表現。