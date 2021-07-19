美國及英國通膨續創波段或歷史新高，英國、加拿大、紐西蘭、澳洲及南韓央行陸續縮減購債，或釋出未來將討論升息訊號，政策緊縮擔憂壓抑股市表現，避險資金重新擁抱債券資產，再度凸顯資產配置的重要，近一周整體固定收益型ETF淨流入47億美元。

統計近一周資金流入美國、歐洲及新興市場當地貨幣固定收益型ETF各有18.9億、11.2億及2.6億美元，全球及新興市場固定收益型ETF分別淨流出1.9億及0.7億美元。以投資信評類別觀察，投資等級債ETF淨流入56.4億美元，高收益債ETF淨流出18.1億美元。

富蘭克林證券投顧分析，值此景氣動能、通膨及貨幣政策預期的換檔階段，建議須更重視品質與成長的可持續性，核心配置首選產業多元布局的美國平衡型基金，掌握股債收益及類股輪動機會，債券投資宜靠攏受惠景氣復甦及通膨環境的美國高收益債及波灣債。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，預期下半年全球經濟增長將日益趨於同步，財政刺激仍然是成長前景的主要驅動力，美國仍處領先，因此仍相對看好美國股市，中期回報潛力仍將大於債券，通膨水平預期在未來幾年仍將有所上升，但展望五年及更長時間應會有所下降。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗認為，國際貨幣基金（IMF）7月初的報告，認同沙烏地阿拉伯進行的多項改革，對沙國主權債信釋出很多正面訊息。其實不僅沙國，阿聯等國來自於石油以外的成長成效優異，也有利於繼續強化波灣國家的主權債信。

整體而言，看好波灣國家未來五年經濟和石油以外的成長動能，且如世界盃效益在未來12～18個月顯現（2022年卡達舉行），為已經具有很高主權債信評等的波灣主權債，提供更上層樓的利基。