吳亦凡爆出性醜聞事件，風波持續延燒中，有命理師曾在４年前於微博發文寫下，吳亦凡2020年和2021年有劫，需要多做一些善事，也許能夠化解危機，命理師４年前的預言，對照目前吳亦凡所面臨的演藝危機，讓許多網友相當驚訝：「大師神預言！」

命理師在2017年就大膽預言藝人吳亦凡：「現在走的乙丑運多少化解了，八字原局中傷官見官的危險，但到了2020年和2021年時，官殺混雜，地支遇到刑傷，那時候有一劫，現在多做善事，少玩樂或許能化解。」最近吳亦凡遭網紅都美竹指控誘姦，令許多網友驚呼:「這預言太精準了！」

命理師在4年前，就曾預言吳亦凡今年會有劫。(圖/微博)

吳亦凡曾在節目《中国有嘻哈》擔任導師，因此讓他人氣一路飆漲，是許多品牌爭寵的代言人，目前擁有17個代言品牌，推估受到這次的性醜聞事件，恐怕將損失17億元台幣，讓他飛黃騰達演藝之路，一夕間摔重到谷底。韓系保養品今（19日）在也微博上公開聲明：「已向吳亦凡方發出《解約告知函》，已終止一切品牌合作關係。」而騰訊視頻也公開表示:「將終止進行與吳亦凡任何的合作。」

品牌表示與吳亦凡，停止合作關係。(圖/微博)

吳亦凡演藝事業。受到考驗。(圖/微博)

然而他的桃色事件，有網友在微博上，表達自己的看法：「看了這麼多感情糾葛新聞，覺得在感情方面，還是要真摯一點，擇一城終老，遇一人白首，少動點歪心思，真誠一點，看看吳亦凡的公憤現場，活生生的例子，常在河邊走，哪有不濕鞋，有些事情真有因果報應。」藉此事件來借鏡，提醒大家對感情要專情。