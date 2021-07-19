威力彩6.8億頭獎未開出 連32槓 周四繼續拚發財夢 22:102021/07/19 中時新聞網 呂承哲 、中時、 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩今晚連32槓。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩今晚(19日)第110057期，第一區中獎號碼由小至大分別為：01、07、09、11、12、15，第二區中獎號碼：06。威力彩頭獎繼續摃龜，累計已經連續32期摃龜，下期頭獎上看7.4億元。 台灣彩券表示，威力彩頭獎已有32期未開出，在連槓效益下，下期預估銷售金額為1.75億元，本周四開獎的威力彩，頭獎彩金上看7.4億元。 一切訊息請依照台彩網站公布為準。 南投確診男投宿台中連住5旅館 調閱監視器確認未開趴 億載國小8連霸 吳亞芸獲台南市十大傑出兒童 #威力彩 #中獎號碼 #摃龜 #億頭 #未開 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 他月賺3萬當沖慘賠百萬是教訓 專家曝過往這男星負債1.6億下場 09:142021/07/10 財經 頭份興華高中師生獲選苗栗縣府夢花文學獎 18:172021/07/01 寶島 跟TikTok拚了 臉書祭10億美元搶網紅 19:412021/07/15 財經 《時來運轉》運彩報報－魔球失靈 運動家難敵紅襪左右連拳 15:052021/07/01 體育 觀察者網》人間正道是滄桑（張維為、孫文廣） 17:312021/07/18 海納百川 美中國力誰強就看5巨頭 謝金河斷言：這國還是老大 17:002021/06/24 財經 夏寶龍：事實雄辯證明 國安法是保香港安全、安定、安寧之法 16:302021/07/16 兩岸 大甲媽鑾轎曾停留沙鹿彩券行 大樂透開出3.6億頭獎 12:282021/06/23 生活 防疫需求催買氣 順發營收連二月破5億大關 18:422021/07/11 財經 連摃31期！威力彩再摃龜 6.4億頭獎無人中獎 22:182021/07/15 財經 台股萬八難攻？ 謝金河曝航運、半導體資金翹翹板誰勝 17:302021/07/17 財經 財經熱門新聞 憂Delta病毒重擊經濟復甦 美股早盤重挫700點 恐慌指數飆28％ - 財經 不怕死敵3奈米搶先流片 韓媒：台積電GAA專利數遠勝三星 - 財經 台灣第3代半導體神秘大咖 靠這3場關鍵戰役稱霸業界 - 財經 碳中和概念股懶人包 太陽能、風電股的機會來了！ - 財經 OPEC＋圓滿落幕油價大跌 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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