威力彩今晚(19日)第110057期，第一區中獎號碼由小至大分別為：01、07、09、11、12、15，第二區中獎號碼：06。威力彩頭獎繼續摃龜，累計已經連續32期摃龜，下期頭獎上看7.4億元。

台灣彩券表示，威力彩頭獎已有32期未開出，在連槓效益下，下期預估銷售金額為1.75億元，本周四開獎的威力彩，頭獎彩金上看7.4億元。

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