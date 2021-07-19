中國互聯網巨頭阿里巴巴19日正式啟動2022屆應屆生校園招聘，針對應屆高校畢業生開放113種職缺，其中45種職缺更是首次招聘應屆生。

中國經濟網報導，阿里巴巴提供給應屆高校畢業生的113種職缺中，有45種職缺是首度招聘應屆生。報導指出，本次招聘在中國多個城市同時啟動，其中既有在杭州、北京、上海、廣州、南京、深圳、成都、重慶、無錫等一、二線城市，也有烏蘭察布等城市，這也是阿里巴巴史上最大規模的校內招才活動。

職缺方面，此次校招的非技術類職缺占全部職缺半數以上，包括廣告行銷策劃、空間設計師、內容策劃、服務運營、跨境供應鏈運營、客服機器人訓練師等。

針對科技類專業畢業生，部分尖端技術類職缺也首次向應屆生開放，包括技術標準化工程師、類比設計工程師、影音編解碼工程師、量子計算科學家等職缺。畢業生可登錄「阿里巴巴集團招聘」官網，進入「校園招聘」頁面投遞簡歷。

對於本次大規模校園招才，阿里巴巴集團首席人力官童文紅表示，每年都有活力四射的畢業生加入阿里巴巴，年輕人已經成為阿里的中堅力量。