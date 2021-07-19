全球野心勃勃的減碳計畫意味著風力渦輪機的需求將呈爆炸性成長，但原物料成本攀升、供應鏈瓶頸，以及市場競爭加劇，恐衝擊渦輪機製造商的短期獲利。

離岸風力渦輪機大廠西門子歌美颯再生能源（Siemens Gamesa Renewable Energy）日前發布獲利預警，此為該公司在3個月內第二度發布預警，造成股價在消息發布兩日內累計重挫16％，並拖累丹麥對手維斯塔斯（Vestas）股價大跌。

西門子歌美颯表示，2021會計年度的獲利率預料持平或略為下滑，營收可能落在財測區間的低端。值得一提的是該公司的新任執行長諾恩（ Andreas Nauen）甫於前一季揭示扭轉營運計畫。

西門子歌美颯獲利前景黯淡有三大主因：其一是5.X陸上風電平台成本高於預期，還有原物料成本攀升，包括銅、鋼、樹脂與物流費用皆上揚。此外，新冠肺炎疫情造成供應鏈瓶頸和計畫執行延誤，特別是巴西市場，亦衝擊獲利。

自疫情爆發以來，全球許多製造商深受上述問題困擾，但投資人格外擔心風力渦輪機產業。西門子歌美颯與維斯塔斯過去3年的股價表現遠遠超越大盤泛歐600指數，但近來市場樂觀情緒逐漸消退。

全球政府的減碳雄心雖為風力渦輪機帶來明亮前景，但西門子歌美颯的獲利預警亦凸顯強勁需求背後的挑戰。

隨著業者開發新資源來滿足持續增加的市場需求，原物料成本可能持續影響業績。再者，供應鏈瓶頸可能延續，投資銀行傑富瑞（Jefferies）預估，2023年離岸風力渦輪機安裝船可能短缺。

此外，市場競爭逐漸升溫，利潤受到壓縮的問題可能重演；2018年產業整併才解決該難題。還有客戶也逐漸習慣渦輪機價格下降；價格降低主要拜大型渦輪機效率提升，以及製造和規模增加所賜。上述趨勢可能持續，不過隨著產業成熟，趨勢發展的速度可能減緩。