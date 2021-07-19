大陸男星吳亦凡近日捲入桃色風波，遭網美都美竹踢爆用「酒桌選妃」方式誘姦多名女性，其中還有未成年，今（19日）早上，吳亦凡忍不住反擊，更喊話：「如果有這類行為，我會自己進監獄！」後卻演變成越來越多女性跳出來揭露男方惡行，稍早，吳亦凡工作室再列出10點澄清，強調已啟動法律追責程序。

針對都美竹指控遭灌酒一事，吳亦凡方表示兩人在朋友聚會上第一次見面，期間從沒任何人對她灌酒，其他在場6人均可作證，且吳亦凡、都美竹至今只見過一次面，接著還曬出他們聊天的對話截圖，最後一次停在2021年5月，證明都美竹好友於6月爆料的「吳亦凡4月突然消失、冷暴力」內容矛盾。

而都美竹8日開始爆料後，吳亦凡工作人員曾發訊息向她對質，都美竹本人則回應「其他女生是有明確證據給我的，灌喝酒的並不是我」，表示自己並未遭灌酒，工作室接著指都美竹陸續發8封郵件威脅他們解決事情，並主動提出賠償索求，她原本要求給200萬人民幣就能刪文，後又提高至800萬，被拒絕後才改成300萬，而吳亦凡和其母親因為不堪騷擾威脅，一起向都美竹轉帳了50萬人民幣。

最後，工作室聲明「北京凡世文化傳媒公眾號為假」，強調吳亦凡工作室未曾註冊過微信號，並控都美竹7月16日偽造聊天記錄，而都美竹18日發文稱已退還18萬人民幣，吳亦凡工作室並未收到款項。