羽球世界球后戴資穎今(19日)和東京奧運中華代表團搭乘華航包機出征，並已抵達日本，晚間，戴資穎也在社群軟體PO出下榻飯店的照片，但不少網友看完照片直呼，「看到旅館這麼爛，經濟艙就像小兒科了」，更有網友感嘆，「台灣的國軍英雄館有些還比較新」。

「世界球后」戴資穎，19日PO出旅館下榻照片。（圖／翻攝自IG／tai_tzuying）

戴資穎下榻飯店照曝光。(圖/翻攝自 PTT八卦版)

戴資穎下榻飯店照曝光。(圖/翻攝自PTT八卦版)

總統蔡英文今(19日)在臉書表示，選手們的包機在座位分配上，沒有妥善安排。選手們不但無法和過去一樣搭乘商務艙，事先也沒有得到完整的資訊。她認為這樣實在不夠細心和貼心，讓代表台灣拚戰的選手們感受不佳，她感到非常遺憾並致歉意。

PTT網友發文。(圖/摘自PTT)

但戴資穎19日晚間在Instagram貼出下榻的旅館照片，從照片畫面中可見，戴資穎入住的房間，房內2張單人床、一組床頭櫃，正對一台電視機等基本家具，以及設有一間廁所，陳設相當簡樸。

戴資穎照片一出，在PTT論壇再度掀起熱議，有網友發文表示「雖然知道協會跟體育署無能已經很多年，但是看到旅館爛成那樣，經濟艙就像小兒科了。明天早餐會看到大乾麵嗎？」。不少網友留言「我大學畢旅沒錢才住那種商務旅館」「以國手標準真的爛到有剩」、「冠軍被這樣糟蹋...」「預算是編幾萬？慘成這樣」、「前瞻錢亂灑，正事一團糟」。