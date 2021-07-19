財政部南區國稅局19日表示，109年度綜合所得稅結算申報，第1批退稅日期為110年7月30日，該局的轄內南台灣各區，符合第1批退稅案件計42萬餘件，退稅總金額為57億餘元。

該局指出，符合第1批退稅案件有二種，第一種是早鳥報稅者，在110年5月10日前向戶籍所在地稽徵機關以二維條碼、人工申報及稅額試算書面回復確認案件；第二種是使用線上報稅途徑並於110年6月30日前如期申報者，包括採網路申報及線上登錄、電話確認回復稅額試算內容的案件。

該局進一步說明，納稅義務人辦理綜合所得稅申報時採直撥轉帳退稅者，退稅款將於110年7月30日直接撥入指定金融機構或郵局存款帳戶，快速、安全又方便；採現金退稅者，國稅局將寄發退稅憑單，納稅義務人可於110年9月30日前持退稅憑單向指定金融機構提兌。

該局強調，該局人員不會以電話或簡訊通知民眾到提款機依操作步驟提領退稅款，民眾如有接到自稱是國稅局人員以上述手法詐騙時，請立即向國稅局查證，或電洽「反詐騙諮詢專線165」，以免受騙上當。