據智通財經網報導，騰訊今（7／19）日表示，已同意以9.19億英鎊(約合12.6億美元)收購英國電子遊戲開發商Sumo Group。

騰訊提出以每股513便士（1英镑等於240便士）的價格收購Sumo Group股票，較Sumo於7月16日收盤價溢價44％。據瞭解，騰訊目前已經擁有Sumo約8.75％的股份。

Sumo主要為其他出版商開發遊戲，該公司旗下產品組合包括索尼公司推出的《Sackboy： A Big Adventure》，以及世嘉旗下《Sonic the Hedgehog》系列的多款賽車遊戲。

作為全球最大的遊戲發行商，騰訊已經擁有了多家遊戲公司的多數股份。該公司目前為遊戲《英雄聯盟》開發商Riot Games和芬蘭手機遊戲開發商Supercell的所有者。同時，該公司還持有《堡壘之夜》開發商Epic Games約40％的股份。

另外，騰訊亦持有包括如法國獨立遊戲開發商Dontnod Entertainment、瑞典戰略遊戲發行商Paradox Interactive和捷克公司Bohemia Interactive等部分遊戲公司的少數股份。

Niko Partners分析師Daniel Ahmad對此認為，騰訊在過去一年加大了投資和收購的步伐，希望加強自身的地位，並推動公司進入新的增長領域。