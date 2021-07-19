泰半台中市議員都還未施打疫苗，市議員李中不滿說，至少每位議員及6到8位公費助理應先施打疫苗，否則不知如何服務選民？（陳世宗攝）

莫非接種疫苗是一國數制？中華民國大眾運輸促進會表示，台中里鄰長6月已打完疫苗，為何第7類獨漏公車司機？難道「公車司機命就賤？」，泰半台中市議員都還未施打疫苗，市議員李中不滿的表示，至少每位議員及6到8位公費助理應先施打疫苗，否則不知如何服務選民。

公車司機說，公車大量減班，天天滿載群聚，他每天得經過12次醫院載客，擔心把病毒帶回家，已兩個月沒回去看父母與孩子，「我的生命誰在乎？」。公車司機屬第7類接種對象，但中央未列入專案，儘管市府已造冊、市府交通局也三催四請，但中央就是一句「沒有疫苗」。

公車業者抨擊，公車司機是弱勢勞工，看了很心酸、很心疼，影響的不是個人而已，是「維持社會必要運作」工作不能停的第7類，屬第7類輪不到，後面第9類卻已開打，「誰還意來開公車？」，莫非接種疫苗還分「大小漢」？

台中市議員不滿地說，連基層的鄰里長都已接種疫苗，很難想像市議員及公費助理，迄今都尚未注射疫苗，如果市議員爭取，又會落得圖利自己，該議員認為至少議員及公費助理應優先接種疫苗，不然每天服務選民哪天被染疫都不知，痛批拿命在服務，中央卻都「莫宰羊」！