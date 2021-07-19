自 6 月 13 日哈伯太空望遠鏡(Hubble space telescope)電腦停止工作以來，天文學家試著從地球上進行故障排除，所幸它再次成功重啟，可以繼續進行觀測。不過這可能也是最後機會了，要是它再失靈，資料就再也無法備份。

BBC報導，6 月 13 日時，哈伯望遠鏡的運作電腦當機，暫停了所有的科學操作，並將望遠鏡的儀器進入安全模式，之後的1個月，工程師們對哈伯的系統進行逐一測試，終於在上個星期發現問題所在：運作電腦的記憶體面臨電力耗盡，不足5伏特，難怪電腦無法運作。

哈伯望遠鏡在1994年大修的前後影像。(圖/NASA)

知道問題後，工程師也就能夠解決，他們將資料切換到備份系統上，終於成功重啟，這是哈伯運作31年來，最長的失聯時間，所幸它又回來了。

美國航太總署署長比爾·尼爾森(Bill Nelson)欣慰的表示：「哈伯是一個豐碑，它讓我們在過去三十年裡，對整個宇宙有跨時代的認識。」

「我為哈伯團隊的表現感到由衷的感謝，感謝他們的使哈伯繼續發揚其 31 年的傑出表現，擴大我們的視野，以及對宇宙的認識。」

哈伯望遠鏡於1990 年，由發現號太空梭(STS Discovery OV-103)運送到離地表559 公里的軌道上，結果拍出來的照片竟然模糊不清，原來主鏡出了曲率錯誤，被磨薄了一點點，導致球面像差。於是在1994年進行修復，加裝「光軸補償校正光學儀」（COSTAR，俗稱「哈伯的眼鏡」，完全改善了解析度，自此哈伯望遠鏡成了極好的觀測儀器，至今已收集了超過 150 萬筆宇宙觀測數據，上萬名天文學家以這些照片，發表大約 18000 篇科學論文。

哈伯望遠鏡徹底改寫了天文學教科書，根據哈伯的觀察結果，我們發現宇宙正在加速膨脹，而不是以往認為的膨脹速度減緩。這又帶出了新的謎團：宇宙有一種我們完全未知的「暗能量」，它是比重力還要強大很多倍的排斥力。

雖然哈伯望遠鏡渡過了這一關，但是下一次再出現故障可能就更難修理了，因為太空梭早已退役，也就是沒有修復它的工具。所以我們要做好失去它的心理準備。哈伯的繼任者是詹姆斯韋伯太空望遠鏡（JWST），計劃將於今年底或是明年發射。但許多天文學家仍希望這兩具太空望遠鏡至少能夠並肩運作一段時間。