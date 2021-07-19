中央流行疫情指揮中心今（19）日宣布，衛福部核准高端COVID-19疫苗專案製造，最快8月就可少量供應。對此，名醫沈政男晚間在臉書發文，認為高端疫苗通過食藥署EUA，不過拿來對比的AZ疫苗在台灣的保護力是未知數，「你去跟它比，能證明什麼？」

沈政男指出，高端疫苗審查應透過與康復者血清做比較，才能得出疫苗的實打效果，中和抗體效價與實打效果雖然可能高度相關，但國際上並無訂出明確指引，換句話說，高端疫苗有沒有效「一切都只是猜測」，如果為了愛國心去打國產疫苗，簡單講就是一隻愛國白老鼠。沈政男也說，即使高端疫苗實打有效，高端的次蛋白疫苗也不會勝過莫德納、BNT的mRNA疫苗，因為Novavax的實打保護力就是略遜於mRNA疫苗。

至於今天新增15例本土確診，沈政男仍認為台灣疫情絕對可能清零，而且在不久的將來就會清零，「大家必須把清零當成目標」，他解釋病毒不是無孔不入，必須不戴口罩，在1.5公尺內互動15分鐘以上才會傳染，「好多人都被歐美誤導了，以為病毒很容易傳播」。

沈政男認為，歐美國家的人際互動方式跟台灣人差很多，從Delta變種在屏東也被清掉就能知道清零不困難，台灣這次會這麼慘，是因為病毒炸到了一個高齡紅燈區。沈政男表示，以國內去年R值乘以1.5估算，今年解封後的R值也不會太高，不會發生解封兩三周後又必須封城的狀況。