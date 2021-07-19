前副總統、前國民黨主席吳敦義月底將發表新書「堅毅之路：吳敦義」，詳述其一生從政之路。吳敦義在自序中提到自己一生的兩大挫敗，一是1998年競選連任高雄市長失利，二是2020總統立委大選國民黨大敗，他直言問題出在總統候選人提名採全民調，遭民進黨操弄，未能反映真實民意，導致大敗。

吳敦義在自序中表示，他擔任國民黨主席期間，帶領國民黨取得2018九合一選舉大勝，也因此黨內有志問鼎2020大位的紛紛表態，他為顧及黨內和諧與團結，宣布「只輔選不參選」，無奈黨內競爭激烈，總統初選又採全民調決定，給民進黨操弄空間，以致未能反映真正民意所歸，結果總統大敗，區域立委選舉也被拖累。

吳敦義今接受本報詢問時，強調當初只有他跟前立法院長王金平堅持要納入黨員意見，不能只做全民調，至於全民調跟黨員投票比例如何，可由中常會討論。「王金平是很清楚的！」他跟王金平經歷多場選舉，都知道只做全民調是不可行的。

吳敦義說，全民調是絕對會被敵對政黨操作的，對手一定會挑最好打、最差的，動員灌票給那個人；且根據他多年選舉經驗，黨提名的人選若不是黨員能接受的，這選戰肯定是打不下去的，選舉必須靠黨員去推動，因此黨員投票是必要的。

吳敦義也以九合一大選新竹縣長的情況為例，當時國民黨立委林為洲全民調領先，認為應提名林，吳在書中指出，以客家人為主的新竹縣，客家人並不支持林為洲，黨員也有反對聲音，「如果提名林為洲肯會輸」，所以在國民黨新竹縣黨部主委陳見賢建議下，吳敦義決定徵召政治素人楊文科參選新竹縣長。

吳敦義在自序文末引用佛教經典《大方廣佛華嚴經》，「不忘初心，方得始終」，強調自己從政以來抱持一心為民，一意為公的信念，未來無論晴雨無論得失，依然不改初心。