一名60多歲男子17日打完AZ疫苗後，竟出現異常勃起10個小時，直到隔天上午起床後才恢復正常。對於這樣神奇的副作用引起眾人驚訝，泌尿科醫師程威銘則警告，千萬不要太高興，超過4個小時，恐導致未來陽痿的機會大增。

施打AZ疫苗後的常見副作用，包括注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痛等，沒想到竟有男子日前打完疫苗後勃起10個小時，沖冷水也沒用，只好掛急診就醫，程威銘今(19)日在臉書表示，這樣的狀況不見得和AZ疫苗有關。

程威銘指出，這個狀態在泌尿科稱做「ischemic priapism」（缺血性陰莖異常勃起），若持續勃起、沒有血流進入陰莖，陰莖會呈現缺氧狀態，超過4個小時，陰莖組織就會開始受傷壞死，未來陽痿機會大增，甚至只能裝人工陰莖了！程威銘提醒，如果發生陰莖異常勃起的現象，先不要太高興，趕快去急診室做緊急處理。

此外，對於哪種疫苗較好，程威銘則呼籲，不要再挑疫苗牌子了，有得打、能打，就趕快去打！他還開玩笑說「跟打炮一樣」，意外引起熱議，有網友回「染疫GG會變小，打疫苗GG壞死，可以有第三種選擇嗎？」貼文一出讓一堆人笑翻。