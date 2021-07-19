台灣疫情三級警戒後，許多生活模式都出現大轉變，就連接案工作也都改採「零接觸」。接案平台業者統計平台上的所有無須接觸接案工作機會，比較5月15日疫情進入三級的前後一個月，「遠端教學需求」在家教課程占比從10%，增至40%，成長4倍！其中「零接觸」案件需求最多為「家教老師」37.6%，其次為「創意設計」26.6%，其他還包括「電腦組裝」、「社群行銷」、「體育舞蹈」等等服務各占將近10%的線上服務需求。

接案平台PRO360達人網董事長李倫家表示，「創意設計」包括平面、網頁設計、影音製作、APP設計，和「社群行銷」等案件，一直以來都是線上服務熱門類別之一，佔超過四分之ㄧ的工作機會。疫情之後，「人與人的連結」從實體轉為線上，除了最常見的語言、升學課程外，現在音樂、才藝，甚至太極拳、舞蹈等相關體育學習都可以透過線上方式教學。

接案平台業者統計，三級警戒期間，零接觸接案工作排行前三類分別是家教老師、創意設計及電腦組裝。(表/業者提供)

特別的是，「電腦組裝」工作機會也擠進第三，李倫家指出，因為疫情在家工作與小孩線上教學需求大量增加，不諳電腦的家長，面對多元的學習平台，和線上視訊軟體的使用困難，則會線上諮詢求救，工程師也可以透過視訊，或是遠端操作協助安裝或電腦維修，也能在無接觸下完成任務。

健身教練黃柏源長期在健身房指導學員，受到疫情影響，這些教學都被迫暫停，不過目前改為一對一的線上教學，黃教練表示，遠端進行的健身課程看似有距離感，不過學習成效並不打折，因為多半的學員在遠端上課之前，已經上過實體課程，遇到新的動作，教練會先在鏡頭前示範、指導，經過幾次的課程，大家也逐漸習慣線上授課的方式。

家中沒有設備可使用的學生，黃教練則是將課程改為徒手動作，例如：波比跳、原地跑步等等，以有氧動作為主，另外，家中可使用的替代品，則是以裝滿水的水瓶、水桶，或是兩端平衡的重物，替代啞鈴等等設備，進行重量訓練，也有利用學生家中的箱子、椅子，進行跳箱、階梯訓練，黃教練提醒在家中訓練時，要將箱子、椅子等等替代品靠著牆面使用，避免物品移位導致受傷。

業者提醒，當線上課程或是線上服務成為新的選擇之一，其實也拓展了產業發展的多元性，建議有意從事線上教學的老師們，首先「強化線上設備」：確保網路穩定、流暢的網速，應添購強波器，並熟悉各種視訊軟體讓教學不卡關。其次 「遠距專屬課程」：尤其是家教、老師的備課方式，需要考量線上教學與實體教課的不同，設計專屬的課程。「培養網紅實力」：除了要熟悉通訊軟體的操作，還得加強肢體表達和鏡頭語言的訓練，打造個人特色和魅力，讓學生或客戶感受到即使在線上也不減損服務的專業性，也可增加黏著度。