台中市長盧秀燕重視育兒政策，推動「公托倍增計畫」。（資料照．盧金足攝）

台中市2021年至2022年將陸續布點規畫到50處公托，達10倍增。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕重視支持育兒政策，大力推動「公托倍增計畫」，除了托育費用維持6都最低，現已達到「公托3倍增」優異績效，2021年至2022年將陸續布點規畫到50處，達10倍增，健全托育環境、把小孩照顧好，讓年輕爸媽沒煩惱。打造「願生樂養」友善育兒城市。

社會局推動公托倍增，截至今年7月，台中市在沙鹿、豐原、太平（2處）、清水、大里（2處）、東勢、南屯、大雅、東、北、梧棲、霧峰、西屯及大安等行政區共設置16間公托。

盧秀燕上任以來，公托由原設置5間增至16間，設置間數成長220％；收托人數由原163名增加至432名，收托人數成長165％，為方便幼兒銜接公幼，2月起公托原收托幼童若已滿2歲，還無法進入幼兒園者，可續在公托到當學年度9月1日，協助家長安心就業。

社會局突破問題並整合相關資源，加速布建公托期程，盧秀燕責成各局處整合資源，盤點與活化台中市公有土地及餘裕空間，並依據各行政區公共托育需求，積極廣布公托，擘劃公托10倍增願景。

台中市公托服務對象，以設籍於台中市低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭及脆弱家庭之0-2歲嬰幼兒，或未滿2歲之發展遲緩、身心障礙幼兒為優先，師生人力比為1比4，優於法規1比5的規定。

公托每月家長負擔佔平均每家戶可支配所得比率之4.4％，更是全國最低，顯見公共托育服務降低家長之經濟負擔，師生比更優於私立托嬰中心，提供實惠且優質的托育服務。

台中市運用公有餘裕空間設置公托，前置規劃階段，針對各空間之用地、耐震能力等建物條件落實評估工作；規劃設計階段，將各行政區之特色納入公托之規劃，並依據托嬰中心立案相關法規辦理室內裝修工程，營造安全、舒適且友善之托育空間。

黃小姐生下可愛雙胞胎，產假結束後，尋找適合的托育機構，她說，感謝市府提供0至2歲幼兒托育補助，讓多胞胎家庭很有感，社會局委託弘光科大教保產業發展中心承辦沙鹿托嬰中心，幼兒月齡的成長，老師都仔細提供爸媽須留意事項。

她說，對於家長所提出的托育相關問題都很有愛心及耐心的回覆，例如，小寶本身有異位性皮膚炎的困擾，經由中心老師建議，將被子更換成紗布質料，並持續協助勤擦乳液，異位性皮膚炎的情況慢慢好轉，皮膚觸感慢慢轉為嬰兒滑嫩表面，很感謝老師的幫忙。

另一對雙胞胎家長，開心地翻閱孩子們每天的聯絡簿，分享孩子在學校學習的活動或照片以及精采的敘述，雙寶們玩水、觀察小動物、讀繪本、玩教具、畫畫、學走路等多元且豐富的課程。

孩子回到家會自己穿鞋、脫鞋，吃飯時會自動坐到餐椅上也可以自己進食，雙胞胎媽媽很感謝中心的主任及老師們對孩子的關愛與教育，讓家長感受到他們明顯的進步及成長。

台中市議員吳瓊華表示，烏日高鐵特區很多新建案完成，年輕父母搬進來，亟需幫子女找公托，旭光國小規畫增設公托，希望讓更多父母可以安心生育與就業。

「抽公托不用再像中樂透那麼難了！」台中市議員羅廷瑋本身就是年輕爸爸，他說，市府運用公有餘裕空間設置公托，將各行政區的特色納入公托規畫，營造安全、舒適且友善的托育空間，年輕家長受惠，無後顧之憂。