東京奧運中華代表團今（19日）搭機赴日，全團近50位運動員卻只能搭經濟艙，包括羽球世界球后戴資穎，官員反而搭乘商務艙，掀起爭議；現就有網友挖出邰智源2年前曾在網路節目《木曜4超玩》開嗆：「為什麼那些狗官不去坐貨艙！」引來網友驚呼神預言了。

《木曜4超玩》在2019年3月播出的「一日系列」中，邀來羽球好手周天成當來賓，期間還去參觀選手宿舍，邰智源就有感而發表示：「國手都是國家瑰寶，出去代表國家贏得一面金牌是讓全世界看到，你這些國手不讓他們每天，伺候他們伺候得好好的怎麼行？」

邰智源2年前就曾嗆「為何狗官不去坐貨艙」。（圖／翻攝自YouTube）

接著，邰智源問周天成：「我以前聽說體育署或是相關的官員出國都是做商務艙，我們選手都是坐經濟艙，是不是這樣子？」周天成則含蓄回：「這個不好說」，讓邰智源聽了立刻火大罵：「為什麼他們那些狗官不去坐貨艙！讓我們真的要去比賽的選手坐商務艙，讓他們舒舒服服」。

事實上，這段影片2年前播出時，就引發不少網友共鳴，紛紛留言「超愛邰哥幹官員的內容超爽，憑甚麼坐商務艙」、「這集我最喜歡的一段話，為何那些狗官不去坐貨艙」，如今又對比了今日風波，更是引來不少網友重溫此片段，驚呼「邰哥神預言」、「原來是先知啊」、「今天看到新聞就想到邰哥」、「因戴資穎新聞來朝聖邰哥『狗官』金句」。