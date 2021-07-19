民進黨立委高嘉瑜19日在TVBS《新聞大白話》面對主持人詢問，民進黨為何封殺3+11？為何會選出沒有是非的立委？高嘉瑜妙回，「我們就是有難言之隱」，至於會不會辯護得很辛苦？高嘉瑜笑稱，「我就送口罩！」

《新聞大白話》主持人幫觀眾在網路直播留言區詢問高嘉瑜稱，「民進黨為何封殺3+11？為何會選出沒有是非的立委？」高嘉瑜無奈回應說，「3+11我們就是有難言之隱，這時候如果公開，會有很多的問題，已經有行政院的調閱小組會去調查，會有調查報告，這是政黨協商大家都有共識的！目前是這樣，疫情過後大家可以來好好檢討，到時候總是會水落石出。」

主持人問會不會辯護得很辛苦？高嘉瑜笑稱，「我就送口罩，大家都看到我在節目上用口罩收買大家！口罩已經發完，加印至少要三個禮拜」。

高嘉瑜現場還送口罩給一起上節目的來賓，臉書上也有她到選區贈送選民口罩，口罩上面印有Q版的高嘉瑜，似乎還蠻受選民歡迎的！