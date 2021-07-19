又有確診者？京站威秀深夜公告 7／20全面關閉進行消毒 23:562021/07/19 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 京站威秀宣布7/20關閉清消。（資料照／京站提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 又有確診者足跡？台北京站威秀影城深夜在臉書粉絲團發文表示，為配合防疫，故於7月20日全面關閉進行商場與影城消毒。貼文也引發網友留言「有確診者去過？」、「好詭異，但還是安全第一」、「上禮拜去過，怕」。 ★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或0800-001922，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。 726後繼續「微微解封」？盧秀燕：社服、教育機構優先開放 726後可望解封 盧秀燕強調：四大系統優先解封 #停業 #關閉 #進行 #消毒 #京站威秀 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 義享廣場今清消！業者：高標防疫 衛生局證實僅是事後消毒 17:312021/07/19 生活 篩檢站為阻斷傳播鏈功臣 侯友宜：解封後仍會持續運作 11:462021/07/19 生活 英國奧運田徑隊搭機與確診者有密切接觸 8人隔離 06:422021/07/19 體育 人際關係複雜如蜘蛛網 台中家教男11天和5人連結 09:452021/07/19 生活 義享時尚廣場19日暫停營業 進行全館大消毒 10:202021/07/19 財經 義享天地前員工確診 今休館消毒明復業 17:332021/07/19 生活 義享天地驚傳封館清消 衛生局：新北確診足跡至高雄 10:562021/07/19 生活 新北確診女攜2子女搭普悠瑪屏東訪親友 縣府大消毒 15:182021/07/19 生活 新北公布確診者足跡 去過板橋湳興公有市場、7-11豐成門市 15:422021/07/19 生活 林口三井OUTLET專櫃員工確診 衛生局證實了 13:272021/07/19 生活 林口三井OUTLET傳確診 復業時間視篩檢結果決定 13:072021/07/19 生活 生活熱門新聞 周五準備放颱風假？烟花明轉中颱北台變天 恐有藤原效應 - 生活 雙颱共舞 第7號颱風「查帕卡」生成 路徑曝光 - 生活 桃園新增3確診 足跡包括QK摩鐵龜山館、統領廣場 - 生活 「印度神童」曝疫情高峰時間點 最新影片點名台灣 - 生活 烟花撲台7縣市恐發陸警 彭啟明曝放颱風假機率 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。