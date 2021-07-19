又有確診者足跡？台北京站威秀影城深夜在臉書粉絲團發文表示，為配合防疫，故於7月20日全面關閉進行商場與影城消毒。貼文也引發網友留言「有確診者去過？」、「好詭異，但還是安全第一」、「上禮拜去過，怕」。

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