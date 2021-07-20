《愛的奧特萊斯》最大反派傅孟柏邪氣形象讓觀眾耳目一新。（LINE貼文串提供）

全台首部直式微想劇《愛的奧特萊斯》上檔以來，在LINE TV平台上熱播排行榜經常保持第一、並獲知名數據網路溫度計超高比例好評，19日迎來最後精彩大結局！在劇中感情關係錯綜複雜的姜典、項婕如、黃禮豐，決心聯手對抗劇中最大反派傅孟柏，竟反被傅孟柏綁架、嗆聲將消除違反合約者的相關記憶，讓男主角姜典面臨「救好友還是女友」的殘酷二選一選擇，看似單純的校園戀愛情節裡面出現緊張刺激的場面！

青春奇幻愛情劇《愛的奧特萊斯》口碑、收視告捷，上周播出綁架戲，堪稱是結局前最高潮，左又禾（姜典 飾演）、傅靖雪（項婕如 飾演）、范小川（黃禮豐 飾演）原本打算潛入購愛中心「愛的奧特萊斯」與業務代表Paul（傅孟柏 飾演）一決高下，竟反遭他設局綁架，遭遇重大危機！導演安竹間透露，這場戲刻意安排在最後一天的最後一場拍攝，三位年輕演員被繩索五花大綁，配合陰暗光線和煙霧效果，大家在現場都非常入戲。導演更笑說：「這場戲開始前傅孟柏本來還想找弟弟們笑鬧，結果發現他們因為在培養凝重的情緒，氣氛降到冰點，他立刻跟著轉換模式，拍攝時格外肅穆安靜。」過去給人文青男神形象的傅孟柏，坦承很有壓力：「這個角色持續在劇中散發一種惡意與神秘感，要放大私底下比較瘋癲的一面，對於平常習慣比較緩慢、寫實方式表演的我來說相當挑戰。」

宋偉恩不計形象演出控制狂男友。（LINE貼文串提供）

項婕如在《愛的奧特萊斯》高潮戲將成關鍵。（LINE貼文串提供）

青春洋溢的微想劇《愛的奧特萊斯》集結許多高顏值新生代演員，除了姜典、項婕如、黃禮豐、葛盈瑄，近期獲選台北電影節「非常新人」的宋偉恩在該劇也不計形象演出控制狂男友，出盡奇招只為追回前女友項婕如，帥氣霸總形象引發粉絲轟動，隨時掌握動態、宣傳走告「霸總又要上線營業了！」同時憑藉角色另類喜感又圈了不少新進粉絲。當宋偉恩被問到是否想挑戰劇中其他角色時，他的答案出乎眾人意料：「我會選擇挑戰孟柏哥演出的Paul，這個反派角色可以無受限的玩出很多不同節奏和突兀的表演轉折，光是想到就覺得很有趣！」

最新集數播出純情萌男左又禾重新擬定復仇計畫，要趁Paul得意忘形時迅速反殺，將與Paul進行最後一次諜對諜，集集劇情峰迴路轉，讓觀眾直呼迫不及待結局揭曉。而有著台灣「鬼才國民主持」美譽的黃子佼，因為準備主持該劇記者會，需搶先大家看劇了解內容，他本來預期利用一周的幾天慢慢追劇，沒想到當天一晚就一次把它都追完了。他在記者會分享：「劇情充滿起伏轉折、每集結尾都留有懸念，能一次追完劇很爽！」想要一次爽快追劇的觀眾，即日起同樣可以體驗不到3小時狂追50集的爽快感受。