北部1名男性近期3個月內混打3種疫苗，第1劑自費打AZ，第2劑出國打BNT，第3劑是返台打莫德納，創下國內混打3種疫苗首例。指揮中心昨未表示將開罰，但呼籲民眾疫苗不是打愈多種愈好。不過，根據一份網路民調顯示，有近8成網友贊成「開放疫苗混打」。

前台大感染科醫師林氏璧15日在臉書指出，根據瑞典在《新英格蘭醫學雜誌》發布的最新研究結果顯示， AZ混打莫德納的研究，應是世界第1篇，受試者為88名醫護人員，37人為AZ/AZ組，51人為AZ/莫德納組。根據研究結果顯示，棘蛋白抗體在施打第2劑AZ後可升至5倍，混打莫德納則可升至115倍，相差超過20倍，中和抗體在施打第2劑AZ後僅升至2倍，混打莫德納則可升至20倍，相差10倍。

Yahoo民調。(圖/翻攝自 yahoo投票頁面)

針對AZ混打莫德納，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞15日透露，台大醫院目前已展開小規模研究，預計結果將於3個月後出爐。

入口網站《YAHOO》以「你是否贊成政府開放疫苗混打？」為題，進行網路投票，投票時間為7月19日至23日，截至19日下午11點50分，已有近4千名網友參與投票，結果顯示，有63%表達「非常贊成」、15.6%「還算贊成」，共有78.6%的網友表達贊成，另7.4%「不太贊成」、9.1%「非常不贊成」、4.9%「不知道/沒意見」。