「鯊魚王」席維斯史特龍配音。（華納兄弟提供）

DC超級英雄電影《自殺突擊隊：集結》19日舉辦線上記者會，3度扮演「小丑女」哈莉奎茵的瑪格羅比（Margot Robbie）為了將全身弄超白，每到片場都要狂噴粉和補妝，並分享只要跟有她接觸的人也都會被染白，尤其是與她在片中有場激情戲的西班牙男星璜迪雅哥普多（Juan Diego Botto），他忍不出跳出來說自己拍完身上超多白粉，立刻遭虧是「跟瑪格羅比親密過的『痕跡』」。

主創團隊加演員共19人現身記者會，場面相當熱鬧，約翰希南（John Cena）在片中有場只穿白色緊身內褲的鏡頭，驚人尺寸讓大家議論紛紛，成為全場最大的焦點，彼得戴維森（Pete Davidson）更是笑喊「你那邊真的超大，我看電影時整個被嚇到」，讓約翰希南尷尬表示「是假的，我請導演做了處理」，導演詹姆斯岡恩（James Gunn）也搞笑附和：「約翰跟我說記得要把他拍得『雄偉』一點。」

「波爾卡圓點人」大衛達斯馬齊連（左起）、「和平使者」約翰希南、「血腥運動」伊卓瑞斯艾巴。（華納兄弟提供）

「捕鼠人2」丹妮拉梅爾基奧。（華納兄弟提供）

動作巨星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）在片中為在恐怖的尖牙利齒底下，有著一顆赤子之心的「鯊魚王」配音，他除了因和導演詹姆斯是舊識，以及一直對動畫配音有興趣外，也搞笑稱自己和鯊魚王最大的共同點，就是他也很喜歡吃海鮮，「鯊魚王個性也比我好，我們一拍即合」，導演立刻補充說真的是為他量身打造的角色，史特龍便搞笑回「詹姆斯為了報答你，下次《藍波》再拍電影，我一定會讓你當第1個受害者」。

而導演詹姆斯岡恩也不忘感謝製作方「華納兄弟」幾乎沒有干涉電影任何部分，讓他能夠自由發揮，因此在片中出現的各種元素，也完全是他個人喜好的展現，就像丹妮拉梅爾基奧（Daniela Melchior）飾演的「捕鼠人2」，擁有召喚毛朋友大軍的能力，就是因為他很喜歡老鼠，所以電影裡才會出現這麼多隻，還透露大衛達斯馬齊連（David Dastmalchian）飾演的「波爾卡圓點人」是他上網查「最笨拙的漫畫角色」決定加進電影中的。該片8月5日在台上映。