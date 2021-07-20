疫情降溫三級警戒微解封，即時影音串流平台17LIVE日前迎來6歲生日，防疫不鬆懈今年改為線上舉辦，上百位人氣LIVER線上同歡，實力派歌手閻奕格、卓義峯和17人氣音樂LIVER莉子、劉恬君、英綺琪以歌聲及小提琴演奏獻上生日祝福，國際動漫界人氣巨星Hello Kitty也以行動慶賀，一連串6週年慶生活動，手捧大壽桃送給壽星17寶寶還一起在官播節目上和大家進行QA問答抽獎活動。

「17LIVE六週年生日趴」由小賴（賴晏駒）搭檔小新主持進行，LIVER們分組「寶寶隊」和「Hello Kitty隊」進行各項線上活動PK，雖然都宅家參與慶生趴，各自精心打扮的服裝，還有只在這場生日趴才有機會獲得的珍貴限量版，激起不少LIVER們也被勾起Hello Kitty魂飆起超強手速，每輪30或50個名額，結果都秒殺達標搶完，幾輪下來2隊LIVER的榜單人氣競爭更加刺激，頻頻出現最後壓秒逆轉勝驚人變化，由於多位榜上人氣LIVER是小賴也認識的朋友，他也感染緊張氣氛緊盯榜單變動忙著報榜最後還拍胸口說：「超緊張，我們主持人也需要喘口氣深呼吸5秒鐘，我們心情也需要平復一下。」

閻奕格。（17LIVE提供）

卓義峯。（17LIVE提供）

外型嬌小亮麗、歌聲充滿爆發力的歌手閻奕格，先以歌聲祝賀搭配英綺琪的小提琴合作演出〈愛上現在的我〉及獨唱〈You＆I〉，經常參與17LIVE歌唱節目擔任評審的卓義峯也以歌聲為生日趴中活動激烈的LIVER們助陣打氣，他獻唱〈永遠關心〉、和莉子合唱〈太陽〉、和劉恬君合唱〈勢在必行〉，幾位人氣LIVER也合作演唱粉絲常點的〈小幸運〉、〈逆光〉等夯曲。Hello Kitty也親臨17LIVE大樓參與梓梓董梓甯主持的6週年QA問答抽聯名抱枕活動，題目包含「Hello Kitty身高體重用什麼水果測量？」Hello Kitty想幫大家都拿獎，還放水提示偷指自己頭上蝴蝶結，藉此機會也讓大家了解一些Hello Kitty的冷知識，例如很多人不知道Hello Kitty是出生於英國、身高5顆蘋果高，Hello Kitty帶來大壽桃祝賀，17寶寶也格外興奮很開心能交到這位國際巨星新朋友。