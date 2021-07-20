「世界上最使人驚奇和敬畏的，就是頭頂上的太陽。」──伊曼努爾·康德（Immanuel Kant）

陽光是你最好的醫生！肥胖、掉髮、近視、失眠、糖尿病、骨質疏鬆、陽萎、性冷感、心血管疾病等，統統不藥而癒，10位獲得諾貝爾獎的科學家都一致推崇，曬太陽是宇宙萬物唯一最天然的自我療癒法，健康、長壽和性福都是曬出來的！

曬太陽可以延長壽命？曬太陽可以增強免疫系統、殺死新型冠狀病毒（COVID-19），讓病毒細菌全都見光死？怎樣可以更健康科學的曬太陽呢？

最近幾十年來，不少醫生認為陽光與皮膚癌、過早衰老有關係，許多人，尤其是台灣女性特有的「愛美白」文化，對陽光一直避之唯恐不及。

但是越來越多的科學研究表明，每天曝曬陽光15到30分鐘，並不會增加皮膚癌或提早老化的風險。相反的，為了防曬導致一氧化氮、維生素D缺乏，不只影響骨骼發展，也與眾多常見疾病密不可分，特別是一氧化氮與陽萎息息相關。台灣近視率高居全球之冠，視網膜剝離比率也高居全球第一，儼然成為近視王國，最主要的關鍵因素就是太少曬太陽。

●曬太陽除了可殺菌治療疾病之外 科學家還發現陽光更多的好處

陽光能讓頭腦內產生尿刊酸，然後代謝合成為谷氨酸。谷氨酸增加，可以增強記憶力、學習能力，使人變聰明；曬太陽有助於減肥，也可以讓頭髮毛囊新生，預防禿頭；曬太陽可以增強免疫力，幫助傷口癒合，預防骨質疏鬆以及改善睡眠。

那麼，究竟要如何「曬對」太陽？要如何在對的時間、對的地點以及對的曝曬方式，享受陽光呢？本書將帶你重新認識每天都能見到、我們熟悉卻不了解的「太陽」，並學會科學的曬太陽。

每天曬15到30分鐘的陽光，你會更年輕、更聰明、更好眠，肥胖變苗條、冷淡變熱情。一輩子健康、快樂、渾身充滿陽光氣息，就讓生命中的每一天都沐浴在陽光下吧！

【精彩書摘】

如果你想更年輕，那你就必須曝曬在陽光下，而且每天只需要十五∼三十鐘。不用塗防曬霜，這樣你的皮膚才會以一種漸進的方式習慣日曬，而不會受到氧化的危害。經常沐浴陽光的人，要比那些不曝曬陽光的同齡人，生理上更顯年輕，可減緩五年衰老。

●曬太陽會使人更年輕、更聰明、更長壽、肥胖變苗條、冷淡變熱情

曬太陽能夠幫助人體合成更多維生素D，促使白血球（Leukocyte，WBC）中每個染色體（Chromosome）末端的端粒長度保持較長，有助於延緩衰老。端粒是染色體的末端結構，它在細胞老化中具有關鍵性的作用。人們能夠通過健康的生活方式延長自己的端粒，甚至壽命，這是國際間許許多多科學家對數以萬計的研究進行分析的結論。

科學家通過對四百多人的血液樣本進行化驗後發現，決定壽命的因素取決於端粒的長度。不吸煙、攝入富含Omega-3三脂肪酸的飲食、每天進行十五∼三十分鐘的陽光曝曬、有氧運動等方式，可以延長端粒的長度，從而延長壽命。飲酒會損害與早衰和癌症相關的一些細胞。

日本醫學博士宇都宮光明（Mitsuaki Utsunomiya）也表示，男女各種荷爾蒙的分泌，都和陽光有著密不可分的關係。而且，負責內分泌系統的自律神經，也與陽光息息相關。

陽光可以擴張皮膚的微血管、促進血液循環、新陳代謝、活化皮脂腺（Sebaceous gland）和汗腺（Sweat gland）的功能。

陽光本身具有神奇的細胞活化再生作用，可以修復受傷的細胞，使細胞活化再生，並促使真皮層（Dermis）內的膠原蛋白（Collagen）、彈性纖維蛋白（Elastin）和玻尿酸（Hyaluronic Acid）等物質生成。尤其是具有促進「表情肌」（Muscles of Facial Expression）的肌力再生機能，能有效預防因表情肌逐漸衰弱、乏力所引起的皺紋和鬆弛。

皮膚的代謝機能提高，對於增加肌膚潤滑度、回復彈性具有關鍵性的影響。陽光還可以促進基底細胞（Basal cell）的細胞分裂，使老化的角質層（Stratum corneum）自然剝落，生成更細緻的角質層。

美國懷俄明大學（University of Wyoming）的研究報告也指出，陽光本身具有使細胞活化再生，並促使真皮層內的膠原蛋白、彈性纖維蛋白和玻尿酸等物質生成。紫外線雖然會使皮膚受損，但同時也會修護受傷細胞的DNA，刺激皮膚的新陳代謝，讓皮膚更加細緻嬌嫩。具有除皺、去斑、防鬆弛的神奇作用。

當我們曝露在紫外線B（UVB）之下，造成皮膚細胞DNA受損時，紫外線A（UVA）會使細胞活化再生，還能有效預防皺紋和鬆弛。

七十歲以後，維生素D的合成效率只剩下年輕時的一半。特別是女性隨著年齡的增長，身體越來越需要維生素D，能夠不曬太陽嗎？懷孕和哺乳的婦女尤其需要曬太陽。

●曬曬太陽就能治性冷感？太陽光簡直是一種春藥，能夠提高男性雄性激素（Androgenic Hormones）水平，增強性慾，提高精子質量。

美國匹茲堡大學醫學院（University of Pittsburgh School of Medicine）教授安德里亞．法吉里尼（Andrea Fagiolini）博士曾經進行一項研究，性慾減退或是勃起障礙的患者，每天早上曝曬太陽光十五∼三十分鐘，兩個星期之後，睪酮（Testosterone）水平從二．一毫微克／毫升，增加到三．六毫微克／毫升，性愛滿意度由於睾酮水平提高，而變得不一樣。

主要原因是，受陽光照射在皮膚上所產生的維生素D所影響。身體內保持充足的維生素D，這會幫助你維持身體高水平的睪酮，進而提高性慾。曬太陽能激發腦細胞活力，促進腦細胞的生長發育和神經資訊的傳導，可以使大腦思維更加活躍，激發大腦潛能。也就是說，讓人變聰明的祕訣就是曬太陽，因為陽光能促進神經生長因子（Nerve Growth Factor Receptor），使神經纖維（Nerve Fiber）增長。

(本文摘自《太陽醫生》/時報文化)

【作者簡介】

林慶旺

台北市人。畢業於文化大學新聞系，日本國立東北大學研究生。曾任國內最大書籍翻譯公司總編輯，專職英、日文書籍翻譯及審譯工作，尤其擅長醫學書籍，開啟台灣家庭醫學叢書的風潮。

1995年從美國引進《褪黑激素的奇蹟》（The Melatonin Miracle）一書，為該書國際中文版監修者，一年10刷的紀錄，創下台灣醫學書籍銷售奇蹟。該書中文版出版至今近25年，依然熱銷中。曾經為時報文化（8本譯作）、台視文化、華視文化、中華日報、遠流、世茂、文經社、元氣齋、常春月刊等幾十家出版社翻譯無數暢銷書。

西元2000年夏天移居美國洛杉磯，對於醫學的熱愛一如往昔，茲將幾十年的工作經驗中，所吸取的國外最先進醫學知識，分享給時報讀者，如何健康的活下去，享壽120歲的玫瑰人生。