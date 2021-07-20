人體大部分功能都是由晝夜性節律週期所控制，包括睡眠、體溫、飲食、活動等等，而控制這些節律的最大主宰角色就是陽光。也就是說，陽光能夠重新設定控制褪黑激素（Melatonin）分泌的生理時鐘，而且曝曬陽光時間的長短，往往會影響夜晚褪黑激素分泌的濃度。此外，陽光會促進體內晝夜節律的運行，維持正常的睡眠週期。

事實上，人體內褪黑激素含量的多寡，直接影響夜晚睡眠的品質。全世界最權威的學術期刊之一《科學》（Science）曾經報導，人體大腦中的松果體只有在日夜接觸的光照度，有足夠大的落差時，才會分泌褪黑激素。

所以，白天必須充分曝曬陽光，吸收更多的陽光，夜晚盡量減少光照度，大腦的松果體才能夠正常順利的分泌褪黑激素，讓人體獲得深度睡眠。

光線分成可見光和不可見光，紅外線、紫外線屬於不可見光，自然光射入眼睛黃斑部（Macula）時，形成影像和顏色，就會產生視覺。藍光則是能量較強的可見光，靛、藍、紫光都屬於藍光範疇。藍光可穿透角膜與水晶體射入黃斑部，使黃斑部感光細胞受損，造成黃斑部病變（Macular degeneration）。

如果我們長期處在不均衡的室內光源之下，不僅對視力有所影響，也會感到精神無法集中、疲倦、壓力大，甚至產生焦慮感。

我們曬太陽時，光線進入眼睛的視網膜（Retinal），其中波長較短的藍光，特別能夠活化視交叉上核（Suprachiasmatic Nucleus）。視交叉上核是個位於大腦下視丘（Hypothalamus）的神經構造，有許多神經細胞在這裡集結。最特別的是，這裡的神經訊號直接通往松果體。松果體則是分泌褪黑激素的組織。褪黑激素會讓人想睡、體溫下降，讓身體知道該睡覺了。

●陽光的有無 對我們來說就是啟動清醒和睡眠的訊號

另外，光線也會影響生理時鐘與睡眠。研究發現，藍色的光線、特別是來自太陽的藍色光線，幫助人們保持清醒、調整心情。藍光被證明具有使人心情開朗、提高工作效率的作用，白天多曬太陽，可以減低人造光在夜晚時讓你保持清醒的機率。

我們光是待在陽光下，自然就會抑制松果體的活性，使得褪黑激素分泌量減少，讓自己保持清醒。到了晚上，松果體的活性不再被抑制，褪黑激素的水準自然升高，也就產生睡意。

陽光比我們使用的任何照明設備都要明亮得多，那些在戶外花更多時間曬太陽的人，往往會獲得更好、更優質的睡眠。

●白天曬太陽，可以強化人體的生理時鐘，有助於夜晚的睡眠

同時，在充足的陽光曝曬下，人體腎上腺素（Adrenaline，Epinephrine，AD）、甲狀腺素（Thyroxine）以及促性腺素（Gonadotropins，Gn）分泌水準，都會有所提升，這將有助於改善情緒低落、精神憂鬱的症狀，還能夠增強人體的免疫力，增加吞噬細胞的活力此外，曬頭頂補陽氣，《黃帝內經》中的〈生氣通天論〉篇有這麼一句：「陽氣者，若天與日，失其所則折壽而不彰。」

歷史記載說明陽氣就是長壽的根本，曬後背調氣血，人體腹部為陰，背部為陽，很多經脈和穴位多在後背，長壽與衰老都跟氣血息息相關。氣血是人體生命的泉源，氣血強盛，循環全身，五臟六腑調和，人必健康長壽。

曬手心幫助睡眠，人的手心是很少被曬到的地方，常曬手心可以消除疲勞，幫助夜晚的睡眠。曝曬陽光的時候，男人最好裸露上半身，背部朝向陽光，女人無法裸露上半身，則可以選擇穿著像比基尼那樣的運動背心，背部朝向陽光，才能夠感受到像針灸治療那樣的溫熱感覺，曝曬時間大約十五∼三十分鐘就可以。

穿著衣服曝曬，效果比不上裸露上半身，不過影響並不大，但是請記得穿紅色的衣服，因為紅色可以讓長波紅外線（熱波）進入人體，阻擋殺傷力很強的短波紫外線（化學波），而白色衣服會將紫外線反射到臉上或裸露的胳膊、背部上，容易使皮膚曬傷。冬天陽光中紫外線的量，只有夏季的六分之一，曝曬時間可稍微延長一些。

(本文摘自《太陽醫生》/時報文化)

【作者簡介】

林慶旺

台北市人。畢業於文化大學新聞系，日本國立東北大學研究生。曾任國內最大書籍翻譯公司總編輯，專職英、日文書籍翻譯及審譯工作，尤其擅長醫學書籍，開啟台灣家庭醫學叢書的風潮。

1995年從美國引進《褪黑激素的奇蹟》（The Melatonin Miracle）一書，為該書國際中文版監修者，一年10刷的紀錄，創下台灣醫學書籍銷售奇蹟。該書中文版出版至今近25年，依然熱銷中。曾經為時報文化（8本譯作）、台視文化、華視文化、中華日報、遠流、世茂、文經社、元氣齋、常春月刊等幾十家出版社翻譯無數暢銷書。

西元2000年夏天移居美國洛杉磯，對於醫學的熱愛一如往昔，茲將幾十年的工作經驗中，所吸取的國外最先進醫學知識，分享給時報讀者，如何健康的活下去，享壽120歲的玫瑰人生。