當了媽媽以後，每天面對孩子數不清的狀況，難免會頭痛乏力。營養功能醫學專家、同時也是兩個孩子的母親的陳欣湄醫師，分享孩子在嬰兒期、斷奶後的營養補充原則，以及強化免疫力的訣竅。

●嬰兒期補充營養 別忘了纖維質

身為新手媽媽，最怕孩子營養不足。陳欣湄的二寶目前8個多月大。她表示，孩子開始吃副食品以後，她將營養補充的重點放在「纖維質」。「奶水含有蛋白質卻缺乏纖維，加上纖維可以促進腸道健康，所以我每餐都會讓孩子吃各種不同顏色的蔬菜。」

不少家長認為茄子、青椒等氣味強烈的蔬菜對嬰兒太刺激，但陳欣湄一開始就讓孩子嘗試；「從小讓孩子多接觸不同種類的食物，可以降低孩子未來偏挑食的機率。除非是辣椒、大蒜等味道刺激的辛香料，否則不必對孩子吃的食物有太多限制。」

●替寶貝挑選營養品 把握2原則

在一般食物之外，陳欣湄也會讓孩子適量攝取營養補充品。「我選擇營養品有兩個重點，一個是『無法從食物中獲得的營養素』、一個是『對孩子的健康有長期助益的營養素』。因為我們家比較少吃魚，所以我會用魚油替孩子補充DHA，另外再讓孩子吃益生菌保持腸道健康。」

她表示，營養品和食物一樣，越天然越好。她通常會用添加果寡糖的益生菌取代香蕉、草莓口味的益生菌，並將益生菌灑在無糖優格上增添口感。她笑說，還好兩個小孩都很喜歡酸味，對優格的接受度蠻高的。

●感冒是成長必經歷程 別太緊張

許多媽媽一看到小孩流鼻涕、打噴嚏就緊張得不得了，但陳欣湄家的兩個孩子卻時常掛著兩條鼻涕到處跑。「我知道不少媽媽都會擔心孩子感冒，但感冒不等於免疫力低下。如果孩子的症狀很輕微，沒有發高燒、脫水、食慾不振或活動力下降，不一定要服藥到症狀完全消失。」她表示，身為媽媽已經有夠多壓力，換個角度思考、將感冒視為孩子成長必經過程，才能讓身心保持健康。

●比起增強抵抗力 讓免疫系統維持平衡更重要！

除了不要將感冒視為洪水猛獸，陳欣湄也點出一般家長常見的迷思；「許多爸爸媽媽都以為強化免疫力可以預防生病，殊不知『讓免疫系統維持平衡』才是

健康的不二法則。」她解釋，免疫系統的平衡仰賴腸道下方的免疫細胞，不健康的腸道會打亂免疫細胞運作，增加過敏、發炎的機率。平常只要避開高鹽、高甜與加工食品，就能讓孩子獲得良好免疫力。

●教規矩不能心軟 一定要說到做到

小小孩難免會「歡歡」，但陳欣湄家的大寶卻總是被朋友稱讚很乖。「我是一個很有原則的人，答應小孩的事一定會做到。比方說姐姐想吃優格，我跟她說等一下會幫她買，就算她忘記，我也會買來給她吃。教導規矩的時候……

完整內容請看：【嬰兒與母親】

本文作者:戴筠

(本文摘自【嬰兒與母親】2021年7月號)