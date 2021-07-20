星座運勢網站「星座漫畫」分析，處女座、射手座、白羊座、天秤座、摩羯座最討厭回訊息，只要傳私訊給他，往往要等很久才會收到回覆，甚至被已讀不回，讓朋友們非常無言。

▍第五名：處女座

處女座有已讀強迫症，無法忍受手機畫面顯示出未讀的提醒，不過他們卻不一定會回覆，心情好才會回覆幾句話，如果是他沒興趣、不想回的話題，他就會故意不回。

▍第四名：射手座

射手座熱愛自由，每天都在追求新的快樂，他們總是把自己行程排得滿滿的，下班要忙著跑攤，周末更是整天塞滿活動，所以並不是很注意手機有沒有訊息，因此往往傳訊給他後都要等很久才會收到回覆。

▍第三名：白羊座

白羊座性格很急躁，不喜歡用傳訊息的方式溝通事情，他們更喜歡直接打電話，如果傳訊給他，通常他就立刻撥電話過來了，根本懶得打字、傳訊息。

▍第二名：天秤座

天秤座是有名的猶豫大王，收到訊息後往往需要煩惱很久，斟酌該怎麼回才萬無一失，有時想著想著還會忘記回訊，因此傳訊息給他通常也不太會立刻收到回覆。

▍第一名：摩羯座

摩羯座讀訊息好像在滑FB、IG一樣，看過、知道了就好了，不一定要回覆，如果被他認定是不重要的訊息，還會被忽略，一段時間後就淡忘，問他為什麼沒回他還會一臉茫然，讓你懷疑你是不是真的沒傳訊息給他。