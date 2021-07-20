哪些食物我們平時很常吃，但孕婦最好不要吃？根據研究，有5種食物較常有李斯特菌的殘留，孕婦也要小心！另外，「懷孕時吃蝦蟹、吃冰，容易生出過敏兒」，這是真的嗎？究竟懷孕該怎麼吃？營養師這樣說。

懷孕不能吃什麼？

嘉義長庚紀念醫院營養治療科陳怡寧營養師表示，基本上，西醫認為懷孕後，什麼都可以正常吃，只有菸、酒及生食必須避免（加了酒的料理，即使煮滾後酒精也無法完全揮發，所以應避免）。咖啡因每天攝取不宜超過200毫克（茶、可樂、巧克力等，也有咖啡因）。

1.懷孕不宜吃生食

吃生食可能有感染李斯特菌的風險。孕婦如果感染李斯特菌，可能會傳染胎兒，造成流產、早產、死胎的機率提升，因此食物要煮熟後再吃。生食包括：生魚片、生菜沙拉等。此外，溏心蛋、半熟蛋最好也少吃。

陳怡寧營養師補充，泡菜、涼拌小黃瓜大多都沒加熱過、直接醃漬，也算是生食，孕婦最好少吃。至於水果則應充分洗淨再吃。

國外有研究指出，李斯特菌高風險的食物為：哈密瓜、生菜、未經殺菌程序的乳製品、沒充分加熱的熱狗與火腿、煙燻鮭魚；國內曾驗出殘留李斯特菌的食物則為：生魚片、即食生鮮蔬果、即食肉品。

2.懷孕吃蝦蟹、吃冰，容易生出過敏兒？

陳怡寧營養師表示，除非父母吃了會過敏或不舒服才不要吃，不然如果吃了沒問題，其實還是可以吃，只是海鮮需要煮熟再吃。

如果父母其中一人有過敏體質，寶寶過敏的機率有50%；如果父母兩人都過敏，則寶寶過敏的機率高達80%。所以有些人覺得「因為懷孕吃冰、吃海鮮，使小孩出生後有過敏體質」，其實比較可能的是「本身有過敏體質，遺傳給寶寶」（或與後天環境有關，台灣氣候潮濕，粉塵、塵蟎多，容易引起過敏），而不一定是「懷孕時吃了什麼而導致寶寶過敏」。

3.這些食物其實可以吃

除了冰、海鮮以外，也有一些人上網搜尋「懷孕可以吃韭菜、麥芽、咖哩嗎？」其實這些食物都可以吃，除非媽咪本身吃了不舒服或過敏才建議不要吃。

懷孕要吃什麼？

‧ 孕期飲食攝取原則

第一孕期熱量不用特別增加；第二、三孕期每天要比懷孕前多增加300大卡熱量。陳怡寧營養師舉例：全穀雜糧類半碗+半塊豆腐或半個手掌心大小的肉+半個飯碗的蔬菜+1個飯碗的水果，大約是300大卡。

‧ 六大類食物，均衡攝取

*全榖雜糧類：每天大約2.5～4.5碗。

*乳品類：每天1.5杯（每杯240ml）。

*豆魚蛋肉類：每天4～7.5份。

*蔬菜類：每天3～5份（1份蔬菜大約等於半個飯碗的熟蔬菜）。

*水果類：每天2～4份（1份水果大約等於一個女生拳頭的大小）。

*油脂類：每天3～6茶匙的油+1份堅果種子（大約為手抓1小撮）。堅果種子建議買大品牌小包裝，大包裝吃不完放久，除了產生油耗味外，也有……

完整內容請看：【嬰兒與母親】

本文作者:湯佳珮

(本文摘自【嬰兒與母親】2021年7月號)