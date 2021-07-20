【回憶殺】61歲香港男星何家勁曾演出電視劇《八千里路雲和月》岳飛、《包青天》展昭走紅全台，俊俏外型還被封「最帥展昭」。除了演藝事業飛黃騰達，他年輕時與高金素梅有段轟轟烈烈的愛情，放話兩人若到60歲都未婚就共度餘生，雖然沒有實現，但兩人都各自安好，何家勁更在商場拚出好成績。

何家勁1989年因為拍電視劇《不了情》一見鍾情高金素梅，隔了3年兩人再度攜手合作電視劇《緣》終於升格為戀人，一度論及婚嫁，無奈分手收場，但雙方沒有因此撕破臉，何家勁回憶：「當時我們都十分投緣，台灣女孩說話好像朗誦，特別好聽，她是個很好的女子，可惜我們分開了。」多年後，何家勁表示心中對高金素梅還是很有感覺，立下承諾：「如果60歲時，彼此都沒嫁娶，就在一塊共度餘生。」直到去年何家勁歡度60歲生日，果然網路瘋傳他即將迎娶55歲高金素梅，不過已被證實為烏龍，高金素梅早在2018年前就笑說「玩笑話你們還當真啊？」何家勁至今也未婚。

何家勁1993年在連續劇《包青天》飾展昭。（圖／中時資料照）

何家勁2013年淡出演藝圈後，便到大陸從商，他希望能打造一個以五穀綠色原生態的食品生產基地，致力提倡養升旅遊的觀念，常常在社群平台分享生活點滴，15日特地回工廠試新產品，17日更在公司辦消防演習，親自穿上消防衣向同仁喊話要加強安全防範意識，讓不少網友大讚：「一個字，帥爆了」、「又帥又正義」、「有你這樣的老闆，就是員工的大福氣。」