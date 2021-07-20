2020東京奧運將於7/23至8/8舉行，這次奧運中華代表隊取得18個運動項目的參賽資格，共68位選手拿到參賽門票，是歷屆最多的一次，包括舉重、羽球、體操、桌球、射箭、田徑、游泳、網球、跆拳道、柔道、空手道、拳擊、射擊、自由車(公路賽)、高爾夫、馬術、輕艇激流、划船等。台灣運彩在體育署政策支持下努力克服開盤技術性問題，就中華代表隊有參賽的項目盡可能提供大家投注服務，並推出「台灣英雄來奪金 運彩乎你抽現金」促銷活動，邀請大家一起來「買運彩 看奧運 挺台灣英雄」。

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這次中華代表隊的參賽選手包括：

1. 舉重：郭婞淳（59 公斤級）、方菀靈（49 公斤級）、江念欣（55 公斤級）、陳玟卉（64 公斤級）、高展宏（61 公斤級）、陳柏任（96 公斤級）、謝昀庭（109 公斤以上級）。

2. 羽球：戴資穎(女子單打)、周天成(男子單打)、王子維(男子單打)、李洋/王齊麟(男子雙打)。

3. 體操：李智凱(男子團體)、唐嘉鴻(男子團體)、游朝偉(男子團體)、蕭佑然(男子團體)、丁華恬(女子個人全能)。

4. 桌球：莊智淵(男子單打及團體)、林昀儒(男子單打及團體、混雙)、陳建安(男子團體)、鄭怡靜(女子單打及團體、混雙)、陳思羽(女子單打及團體)、鄭先知(女子團體)。

5. 射箭：魏均衍(男子個人及團體)、湯智鈞(男子個人及團體)、鄧宇成(男子個人及團體)、譚雅婷(女子個人及團體)、雷千瑩(女子個人及團體)、林佳恩(女子個人及團體)。

6. 田徑：鄭兆村(男子標槍)、黃士峰(男子標槍)、楊俊瀚（男子 100 公尺）、陳奎儒（男子 110 公尺跨欄）、陳傑（男子 400 公尺跨欄）、謝喜恩（女子 100 公尺）。

7. 游泳：王冠閎（男子 100 公尺蝶式與 200 公尺蝶式）、王星皓（男子 200 公尺個人混合式與 400 公尺個人混合式）、黃渼茜（女子 50 公尺自由式）。

8. 網球：盧彥勳(男子單打)、詹詠然與詹皓晴(女子雙打)、謝語倢與許絜瑜(女子雙打)。

9. 跆拳道：黃鈺仁（男子 68 公斤級）、劉威廷（男子 80 公斤級）、蘇柏亞（女子 49 公斤級）、羅嘉翎（女子 57 公斤級）。

東京奧運中華代表隊參賽名單(一)。(台灣運彩提供)

10. 柔道：連珍羚（女子 57 公斤級）、楊勇緯（男子 60 公斤級）、林真豪（女子 48 公斤級）。

11. 空手道：文姿云（女子 55 公斤級）、王翌達(男子型)。

12. 拳擊：黃筱雯(女子蠅量級)、林郁婷(女子羽量級)、吳詩怡(女子輕量級)、陳念琴(女子次中量級)。

13. 射擊：呂紹全（男子 10 公尺空氣步槍）、楊昆弼（男子不定向飛靶）、林穎欣（女子 10 公尺空氣步槍）、吳佳穎（女子 10 公尺空氣手槍）、田家榛（女子 25 公尺手槍）。

14. 自由車：馮俊凱（男子公路賽）。

15. 高爾夫：潘政琮(男子個人)、徐薇淩(女子個人)、李旻(女子個人)。

16. 馬術：陳少曼（個人賽項目）。

17. 輕艇激流：張筑涵（女子激流）。

18. 划船：黃義婷（女子單人雙槳）。

東京奧運中華代表隊參賽名單(二)。(台灣運彩提供)

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東京奧運轉播資訊。(台灣運彩提供)

運彩規劃開盤運動項目共20項。(台灣運彩提供)

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