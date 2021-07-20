【2500 名受害者注射了鹽水】

印度警方在6月25日表示，孟買和加爾各答分別有約2500人接種到假的冠狀病毒（COVID-19）疫苗，其中加爾各答有一部分接種者為身心障礙人士，印度警方接獲案件，這些騙子向數千人注射了假的COVID-19 疫苗，並從這些毫無價值的疫苗中獲利。根據美國有線電視新聞網報導，詐騙人士向 2500 名受害者注射了鹽水，而不是他們當初與注射者承諾的冠狀病毒疫苗，大約騙取了約 28000 美元左右，這些騙子在孟買及其周邊地區架設了十幾個假疫苗接種點，而更令人震驚的是該國的官方衛生保健工作者似乎參與了該計劃。

孟買警方高級官員維沙爾·塔庫爾告訴 CNN：「我們逮捕了醫生，他們正在使用一家工廠來生產假證書、藥瓶和注射器的證明。」警方在記者會上表示，在孟買一家私人醫院逮捕10 人，其中包括2名醫生，在其中一個案件中，嫌犯鎖定住在高級住宅區的居民，警方已查扣被告詐領的124萬盧比（約新台幣46萬元）現金。

【8家虛假疫苗接種站】

加爾各答警方同時逮捕喬裝成擁有遺傳學碩士學位公務員的一名男子，根據報導他經營多達8家虛假疫苗接種站點。警方表示，至少250名身心障礙及跨性別人士在一處接種疫苗，加爾各答各地總共有將近500人可能接種假疫苗，印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，印度女星及國會議員米米．查克拉博蒂（Mimi Chakraborty）在一處營地施打疫苗，希望藉此鼓勵民眾接種，但事後沒有收到接種疫苗證明，起疑後報警查辦。

【印度每日數十萬病例確診】

根據 6 月份的報導顯示，詐騙集團在開始免費提供疫苗且擴大範圍注射時，許多人就開始懷疑為何疫苗完全沒有副作用以及他們為何必須支付現金，美國有線電視新聞網就指出，六月時已經有超過 2000 名受害者。

塔庫爾告訴美國有線電視新聞網，到目前為止已有 14 名參與精心設計騙局的人被捕，罪名從共謀犯罪到過失殺人罪不等，目前印度還正處於冠狀病毒和死亡人數爆增的災難之中，在該報導發布前每天都有數十萬病例確診，不過隨著確診人數暴增的緩和現象，印度的醫療保健系統從完全不堪重負的邊緣拉回來，政府好不容易能夠專注於疫苗接種計劃，卻又被該國的詐騙集團藉此機掠奪弱勢群體。

圖片來源：Agencies

資料來源：DAN ROBITZSKI(2021JUL 7).SCAMMERS INJECT THOUSANDS OF PEOPLE WITH FAKE VACCINES. Futurism