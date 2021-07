「不可逆的污染物」

一個國際研究團隊宣布一項消息警告全球塑料污染問題已接近不可逆轉的臨界點。在《科學》雜誌上發表的一項新研究中,研究人員發現地球正在接近這一個臨界點,我們都知道塑料是一種「不可逆的污染物」,塑料分解的速度非常緩慢且在全球範圍內被回收的速度也不夠快。

斯德哥爾摩大學(Stockholm University)的教授也就是該研究的作者馬修·麥克勞德(Matthew MacLeod)在一份有關該研究的新聞簡介中說:「塑料在我們的社會中根深蒂固,它分布在地球環境的各個地方,即使在有塑膠廢料處理基礎設施良好的國家也是如此。」麥克勞德的團隊認為,儘管人們對塑料污染問題的意識不斷增強,但塑料污染仍呈現上升趨勢,我們早已滲透到整個生態系統中,人類製造塑料的雙手早已污染透了整個地球環境。

【環境問題的臨界點】

研究人員認為,塑料污染不僅僅是一個環境問題,也包含了政治和經濟問題,要想結束塑料世代就得先解決問題的根源。德國阿爾弗雷德·魏格納研究所(Alfred Wegener Institute)博士生也是該研究的作者之一Mine Tekman在研究中說:「全世界都在提倡回收和從環境中去除塑料的各種解決技術,作為消費者,我們相信如果能正確地對塑料垃圾進行分類,所有的塑料垃圾都會神奇地被回收。」但單靠回收還不夠。

挪威岩土研究所的研究員漢斯·彼得·阿普(Hans Peter Arp)也參與了這項研究,他說:「塑料分解非常緩慢,在延緩塑料堆積方面沒有看出任何效果,因此暴露在環境中的塑料只會增加,尤其在偏遠的環境當中的問題更加嚴重,那些地區的塑料小碎片無法簡單地清理掉,因此在自然界中幾乎隨處可見這些微小顆粒,更不用說這些有毒物質會存在在人體當中。」

【通過風化作用降解】

當塑料排放量超過清理動作和自然環境消化過程(僅能通過風化作用分解)的去除量時,塑料就會在環境中逐漸積累。總而言之,各國需要合作採取大量能影響大環境的措施,減少塑料需要採取激烈的行動,比如限制原始塑料的生產、增加回收塑料的價值甚至是禁止塑料垃圾出口,除非出口到回收率更高的國家,麥克勞德在聲明中警告我們說:「到目前為止,我們還沒有看到廣泛的證據表示風化作用會造成嚴重後果,但如果風化作用引發了非常嚴重的影響,是完全不太可能有逆轉的機會的。」

圖片來源:Tom Fisk via Pexels.

資料來源:VICTOR TANGERMANN(2021JUL 13).SCIENTISTS SAY WORLD IS APPROACHING NON-REVERSIBLE “TIPPING POINT” IN PLASTIC POLLUTION. Futurism