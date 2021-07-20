編輯分析：繼PChome領投香港物流新創Pickupp後，擁有momo購物網的台哥大也出手投資香港電商Tiki，台商資本大出海時代來臨！

台灣大宣布認購越南本土最大電商TIKI GLOBAL特別股，取得2.7%股權，這是總經理林之晨年初宣布「超5G策略」要前進東南亞市場啟動策略投資及併購行動後，首度出擊。

台灣大宣布，此次注資條件包括IPO（首次公開募股）保證報酬率10%、優先清償權，總購買股數達759586股，每單位價格26.3301美元，交易總金額1999萬9975.34美元，取得2.7%股權。來源：TikiTiki自建車隊。

根據外電指出，Tiki剛在6月中完成一輪4350萬美元的公司債，使其估值來到6億美元，相當每股26.2美元，公司宣稱將辦理更多募資，以充實營運資金，而台灣大哥大購買Tiki價格與該公司每股淨值相當，公司表示該筆投資符合集團策略方向。

來源：TikiTiki是越南前3大電商，主要對手是Shopee，目前仍陷入苦戰中。

【抗勁敵Shopee！Tiki一度欲併老五Sendo】

越南是東南亞市場中成長最快的電商市場，僅次於印度，近1億人口中，有6800萬人會上網，網路普及度高，市場估2020年越南電商市場規模上看50億美元，年成長超過8成，不過該市場競爭也異常激烈。

Tiki是越南語詞「方便與經濟」的意思，創立於胡志明市，目前是大型本土電商，而整體越南電商戰場也面臨外資電商競爭，最大電商巨頭是蝦皮Shopee，對手還有The Gioi Di Dong及Lazada等，為跟Shopee競爭，Tiki一度計畫在2020年跟第5大電商Sendo合併，但最後並未成功。

【從買書起家！Tiki股東顯赫：住友、京東】

Tiki創辦人Tran Ngic Thai Son本來是軟體工程師，在2010年以自己手握的5000美元創業，自己打造電商網站，並從亞馬遜進口100本英文書銷售開始做生意。

到2013年，Tiki獲得日北住友商事入股30%，成為越南第一家獲得日資投資的電商新創，但隨著公司營運規模成長，也吸引了中國電商巨頭京東及新加坡Ubiquitous Traders入股，目前Tiki有3000位員工，每月訂單量上看200萬筆，有先進的倉儲管理系統與物流能力。來源：TikiTiki最初創立時是賣書，書也是目前的強項產品，因此又被稱為越南亞馬遜。

圖：Tiki有自建倉儲

不同於蝦皮是以C2C起家，有時交易的商品品質會難以掌握，Tiki是B2C電商起家，雖然後續也提供C2C服務，但主力仍是跟企業合作，品質跟服務較受肯定，其推出的快速送貨服務Tikinow，號稱2～3小時內送達而受到好評。

Tiki強項產品是起家的書籍類，但目前也已發展為完整綜合電商，若訂單因缺貨等因素取消，Tiki會對客戶發出致歉信，並送折扣券作為補貼。另外，Tiki也推出直播功能TikiLIVE。協助電商以直播方式促銷商品。

台灣大投資越南電商Tiki助抗蝦皮，台商資本大出海時代來臨！

面對資本雄厚的Shopee母公司SEA，Tiki除必須持續燒錢競爭，也加速籌資計畫，目前Tiki仍在虧損中。

【TiKi計畫在越南IPO！台灣大哥大享10%保證獲利】

Tiki在去年完成一次融資後，宣布將朝IPO努力，並試圖說服越南政府放寬電商掛牌上市限制，因為當地規範企業IPO前3年必須賺錢，但對電商而言，發展階段多半是燒錢拼用戶，而不是專注獲利，而台灣大哥大此次公布的注資條件中也有「IPO保證報酬率10%條件」，顯示Tiki確實有IPO計畫。

為何Tiki吸引許多外資、包括台灣大哥大入股？主要是因為，東南亞各國市場雖大，但語系複雜，各國法規及市場喜好也大不相同，有些市場偏好直播購物，有些市場信用卡普及率低，必須提供其他付款方式，投資地頭蛇成方便捷徑。

看好東南亞的跨境電商市場，PChomeSEA在2020年底也宣布與東南亞4大電商平台：越南Tiki、馬來西亞Youbeli、印尼BliBli、新加坡Qoo10合作，而此次台灣大哥大也入股Tiki，由於台灣大哥大是momo的大股東，未來是否有機會促成雙邊合作也受到矚目。

（本文授權轉載自數位時代，原文：台灣大出手投資越南版亞馬遜Tiki Group，助抗蝦皮、大東南亞計畫啟動）

原文來自 TBE 科技東西