歐洲研究發現，狗狗會將帶有抗藥性基因的細菌傳染給飼主，專家警告，如果對所有藥物都產生抗藥性的細菌帶有這種基因，屆時將難以治療，成為噩夢一場，應該要極力阻止。

英國《每日鏡報》（Daily Mirror）引述《每日電訊報》（Daily Telegraph）報導，葡萄牙里斯本大學（University of Lisbon）團隊從126名和102隻貓狗共同生活的80個家庭中採集糞便長達2年，最終在8隻狗及4名飼主身上發現了帶有mcr-1基因的細菌，其中有2戶家庭的狗及飼主同時都發現帶有mcr-1基因的細菌。

mcr-1基因最初是在2015年在大陸發現，這種基因對Colistin抗生素具有抗藥性，Colistin是一種能夠解決其他藥物無法解決的細菌感染問題的抗生素。

研究認為，帶有mcr-1基因的細菌是從狗身上散布至人類身上，推測飼主主要透過和毛孩同床共枕感染，由於mcr-1基因主要生活在腸道中，透過糞便中的微粒移動，代表除了和毛孩共眠外，飼主也可能經由狗窩感染細菌。

不過團隊也指出，細菌也有可能從人類身上散布給毛孩，不論傳播方向為何，這份研究顯示，mcr-1基因確實可以在人類與動物之間傳播，令團隊擔憂寵物可能成為mcr-1基因的溫床，進一步助長細菌對藥物的抗藥性。

里斯本大學研究人員梅尼士（Juliana Menezes）表示，「當所有抗生素都失效時，Colistin是治療的最後手段。如果對所有藥物都產生抗藥性的細菌帶有這種基因，它們將會變得無法治療，那將會是一個我們付出任何代價都需要避免的情況。」

梅尼士強調，濫用抗生素會導致耐藥性，因此負責任地使用抗生素相關重要。