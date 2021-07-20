美國生技大廠諾瓦瓦克斯（Novavax）蛋白次單位新冠疫苗在保護力及對抗變種病毒的能力都表現優異，國產的高端及聯亞疫苗也是蛋白次單位疫苗，能擁有如同諾瓦瓦克斯疫苗的效力嗎？專家認為，諾瓦瓦克斯做這支疫苗，用上兩項專利：奈米顆粒技術和佐劑，國產疫苗恐怕很難望其項背。

我國開打新冠疫苗以來，AZ猝死數字令人心驚，莫德納開打後也陸續傳出猝死個案，雖然到目前為止無法證明死亡與疫苗有直接關係，不過國內有部分民眾堅定等待國產疫苗，因為他們深信蛋白疫苗最安全。

●同是蛋白疫苗 高端聯亞也和諾瓦瓦克斯一樣優異嗎？

美國生技大廠諾瓦瓦克斯6月中旬宣布該公司研發的蛋白次單位新冠疫苗第3期臨床試驗數據，疫苗整體效力達90.4％，可100%預防中度或重症，對抗英國變種(Alpha)、南非(Beta)、巴西(Gamma)及印度(Delta)變異株效力達93%。

科學家兼醫藥作者巴斯廷（Hilda Bastian）在美國《大西洋（The Atlantic）》雜誌撰文指出，最先上市的mRNA疫苗非常棒，使用蛋白次單位技術的諾瓦瓦克斯又更好，她認為諾瓦瓦克斯是現在最好的新冠疫苗。

國產高端及聯亞疫苗也是蛋白次單位疫苗，可以據此類推，也具有高保護力及對抗變種病毒的能力嗎？

接種新冠疫苗已成全民運動，國產疫苗跟評價頗高的美國Novaxax疫苗同是蛋白次單位疫苗，是否值得期待也引發熱議。(圖片來源 / 恩主公醫院提供）

●技術與做法不同 效果就不一樣

「不要以為蛋白疫苗都一樣，」感染權威、台大兒童醫院院長黃立民表示，「技術不一樣，做法不一樣，效果就不一樣。」諾瓦瓦克斯研發的新冠蛋白疫苗有獨特技術，國產疫苗很難有一樣好的表現。

國家衛生研究院感染症與疫苗研究所研究員暨生物製劑廠執行長劉士任表示，即使同是蛋白次單位疫苗，每家公司在疫苗設計和生產技術上仍有不同。諾瓦瓦克斯與國產疫苗不同之處有3：

1.抗原的蛋白質來源不同，諾瓦瓦克斯用昆蟲（秋行軍蟲）細胞培養蛋白，高端及聯亞則用哺乳類倉鼠的CHO細胞去培養。

2.製作技術不同，諾瓦瓦克斯以專利奈米顆粒技術聚合棘蛋白形成奈米顆粒。

3.使用的佐劑不同。他解釋，蛋白疫苗成份單純，對免疫系統的刺激不強，因此必須添加佐劑提高免疫反應，佐劑對於蛋白疫苗的效力至關重要。

●培養蛋白 諾瓦瓦克斯用昆蟲細胞 國產疫苗用倉鼠細胞

長庚大學臨床醫學研究所副教授顧正崙表示，抗體類的蛋白藥物一般使用哺乳類細胞生產，因為製造蛋白時的醣基化過程（利用酵素將醣分子添加在蛋白質上），昆蟲細胞蛋白跟人類不太相同，倉鼠細胞則跟人類極為類似，理論上使用倉鼠蛋白效果會比較好，高端與聯亞用的是倉鼠細胞蛋白，諾瓦瓦克斯則選用的昆蟲細胞，但臨床試驗上看起來效果很好，顯示使用昆蟲細胞也沒問題，而昆蟲細胞還具有產量好、價錢便宜的優勢。

●諾瓦瓦克斯強項之一：特殊的奈米顆粒技術

黃立民指出，諾瓦瓦克斯最強的地方在於用專利的重組蛋白奈米顆粒技術，跟該公司專利的佐劑Matrix-M混合，讓多個抗原蛋白聚合形成奈米顆粒，有效提高免疫反應。

「奈米顆粒的優點是提高免疫系統辨識的效率，」劉士任解釋，人體是靠免疫系統去辨識棘蛋白來刺激免疫反應，「聚合成球的棘蛋白比單個棘蛋白醒目，當棘蛋白目標愈顯著，免疫系統愈容易辨識到，奈米顆粒被免疫系統辨識的效率比較高，抗原性也就比較好。」

諾瓦瓦克斯運用專利的重組蛋白奈米顆粒技術，讓多個抗原蛋白聚合形成奈米顆粒，提高免疫系統辨識效率。(圖片來源 / Novavax網站）

●諾瓦瓦克斯強項之二：專利佐劑

顧正崙表示，諾瓦瓦克斯除了棘蛋白可聚在一起的特殊設計，佐劑Matrix-M也是該公司的研究成果，主成分是皂素(Quillaja saponins)與膽固醇、磷脂，以特殊比例組成，可以刺激出非常好的免疫反應。

他指出，佐劑概分3類，一是傳統的鋁鹽，非常安全並廣泛使用，但刺激細胞免疫的效果不是很理想；二是一些免疫刺激性強的類微生物成分，像是CpG；三是皂素等三萜（Triterpenes）類成分。

CpG與皂素屬於較新的佐劑，除了誘發抗體反應好，相較鋁鹽會誘發很好的T細胞反應，近年逐漸使用在各種疫苗上。皂素與三萜類成分，安全係數相當不錯，產生的免疫刺激也非常好，除了諾瓦瓦克斯，英國葛蘭素史克藥廠（GlaxoSmithKline）的佐劑AS03與諾華（Novartis）藥廠的佐劑MF59也是以三萜類成分鯊烯（squalene）為主要成份，效果也非常好，與諾瓦瓦克斯各有各的專利。

國產的高端及聯亞各使用兩種佐劑，高端是CpG1018及aluminum hydroxide（一種鋁鹽），聯亞則是CpG及aluminum phosphate（另一種鋁鹽）。

黃立民直言，高端和聯亞使用的佐劑並不新，「台灣的疫苗公司什麼專利都沒有，技術底子沒有人家好，」至於大眾最關切的保護效力，高端及聯亞疫苗的人體試驗目前只進行到第2期，只能證明安全性沒問題，但還沒有進行3期人體試驗，保護效力不得而知，現在只能從中和抗體效價推估保護效力。

衛福部19日宣布通過高端的新冠肺炎疫苗專案製造申請案。(圖/中央流行疫情指揮中心提供)

●國產疫苗保護力待驗證 可以施打嗎？

黃立民說，疫苗抗體跟保護力大致成正比，雖說不同實驗室做出來的結果不能直接比，但現在國產疫苗也只有中和抗體效價可參考，如果不看實驗室只看數據，諾瓦瓦克斯是國際標準單位1800左右，而同實驗室做出來的高端與聯亞分別是662與102.3，高端是聯亞的6倍，諾瓦瓦克斯則比兩支國產疫苗都高出許多，「一般認為疫苗效果一定會有差。」劉士任也認為，在欠缺3期臨床數據情況下，從中和抗體效價看起來，國產疫苗的效力比較令人擔憂。

那國產疫苗還有打的價值嗎？黃立民說，國產疫苗還是打得出抗體，總會有一定保護力，安全性也不必擔心，要應付國內疫情可能是可以的，在緊急情況可以使用。目前政府採取的做法是免疫橋接，如果國產疫苗中和抗體的表現跟AZ一樣水平，至少可有6、7成效力，就可獲得緊急授權核准使用。「問題是打了國產疫苗的人要不要繼續打其他廠牌疫苗？以及國產疫苗未獲國際認證出國怎麼辦？這都是複雜的問題。」

我國新冠疫苗緊急使用授權審查標準。(圖片來源／衛福部食藥署提供）

不過顧正崙認為，不同種類的疫苗與不同佐劑誘發的免疫反應是不一樣，「只測抗體濃度，或是體外病毒中和實驗，只是疫苗誘發免疫反應的一小部分生物指標（biomarker），並不是疫苗誘發抗感染反應的全部；再者，COVID-19避免重症或感染，是抗體重要？那T細胞的免疫有多重要？目前沒有確切答案。」

顧正崙指出，AZ疫苗所誘發抗體濃度相對於mRNA疫苗來說並不高，但在真實世界中的保護效果還是相當好，「若要經由免疫橋接的方式評量疫苗的保護力，最好是比較兩個類似與近似佐劑的疫苗，會有比較好的評估準確性。不過，評估疫苗效力最好的方式，還是經由臨床試驗研究它在真實世界中對抗病毒的效果。」