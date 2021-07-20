2020年東京奧運開打前，達美航空宣布將在2021年成為美國代表隊官方航空贊助。東奧因為疫情延後1年，美國隊允許舊有的贊助商延長合約，因此聯合航空得以負責繼續載送美國選手前往東京。

聯合航空幾天前在IG貼出代表隊女將拜爾斯(Simone Biles)搭機的照片，她獲得「United Polaris」豪華商務艙座位，附贈一個專屬的山羊抱枕。山羊就是「G.O.A.T.（史上第一）」的別稱，表達聯合航空對拜爾斯的禮遇。拜爾斯在2016年里約奧運摘下4金1銀、擔任閉幕掌旗官，公認是美國史上最偉大的體操女將。

其實拜爾斯是美國隊體型最嬌小的選手（身高142公分），她不必像那些身材高大的運動員煩惱座位空間，但聯合航空絕不敢怠慢她。以台灣戴資穎的情況來說，她是羽球排名世界第1的球后，一向有長榮航空贊助的商務艙座位，如果她早被告知只能搭華航經濟艙，根本就可以自行前往。

另一方面，美國北海岸體操協會募款幫助蘇尼薩李(Sunisa Lee)、威斯庫斯(Shane Wiskus)、麥卡倫(Grace McCallum)3位體操選手升等艙位前往東京奧運。「我們希望給予選手最舒適的頭等艙飛行去參加他們一生最重要的競賽。」最後他們靠著家鄉父老出資坐進了「United Polaris」豪華商務艙。

然而大部分美國選手仍然擠在經濟艙，因為短時間沒有那麼多的商務艙裝下全部的人。甚至是美國男子冰壺隊2018年在平昌冬奧摘金之後，達美航空拒絕在回程給予全隊升等艙位，宣稱是真的沒座位了，有錢也買不到。

北美航空公司對於座位斤斤計較，幾年前數度爆發航空公司要求體型肥胖的乘客單程購買兩張機票，挨告鬧上法庭。同時奧運因為包含馬術，另外有247匹馬必須搭貨機前往東京。在密集的航程之下，這些升等待遇終究只有一部分重要選手能夠享用。