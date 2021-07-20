日前(18日)有鄉民在PPT(批踢踢實業坊)詢問誰是台灣最正的女youtuber，許多網友開始寫下自己心目中最美麗的youtuber，其中不少網友寫下「金魚腦」，令人許多網友相當好奇，這位混血正妹的容貌。

金魚腦為台灣與烏拉圭混血，長相甜美可愛，陽光正面的形象，讓許多觀眾朋友相當喜愛她。金魚腦日前在IG上分享這段期間的心情:「疫情雖然很不幸，但在家被逼久了，真的是從自己身上找回很多東西！也算是意外的收穫？超開心我又開始畫畫了！」深邃的五官與白皙的皮膚，令許多朋友都感受到她的正能量。

金魚腦曾拍攝一集影片介紹烏拉圭手勢的暗號，節目當中邀請媽媽，一起學習烏拉圭手勢文化，金魚腦在影片裡分享：「南美洲人與亞洲人比較不一樣的地方，在說話的時候，會加非常多的輔助手勢。」媽媽也教了一些手勢，如果手一直往下甩，代表的含意:「快一點！」

如在搭火車正在趕時間的話、很急著想要上廁所的時候，都可以比出這個手勢，讓對方更明白你當下的狀態。有網友回應:「第一個手勢我知道!以前在學校修西文課，老師是西班牙人，他每次都會用這個手勢，要我們課文念快一點」、「以前看到義大利市長的手，一直在臉前面晃動，終於頓悟!原來那個手勢是有含意的!」