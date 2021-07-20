近期在大陸《央視軍事》微博帳號上刊出一則有關殲-20戰機列裝解放軍空軍英雄部隊王海大隊的消息，並稱其完成釣魚島維權與東海防空控管任務。這是大陸官方首次公佈殲-20戰機參與巡航任務的消息，讓許多軍事報導作者與軍迷極為興奮，其中討論最熱烈的是日本航空自衛隊對殲-20巡航釣魚島毫無知覺，證實殲-20確有強大的隱形能力。不過，如果仔細檢視相關細節，會發現此一推論漏洞不少，也有很多大陸網友認為，推斷殲-20巡航釣魚島很可能是熱血青年的過度猜測。

大陸《央視軍事》微博帳號在6月28日發布一則推文，讚揚其空軍王牌隊伍、以抗美援朝空戰英雄王海為名的「王海大隊」，並稱該大隊已列裝殲-20。而在近年來，王海大隊也先後完成釣魚島空中維權、東海防空識別區常態化管控等重大任務。這則推文應是為《央視軍事》頻道有關王海大隊的專題節目所發，央視節目視頻中並出現大量殲-20戰機飛行畫面。

大陸《央視軍事》微博發布一則推文，聲稱王海大隊已列裝殲-20。而近年來，王海大隊也先後完成釣魚島空中維權、東海防空識別區常態化管控等重大任務。（圖／微博截圖）

大陸媒體與軍事博主在分析時認為，王海大隊的殲-20戰機既已巡航過釣魚島，這些任務表明殲-20早已形成戰鬥力，同時也參與眾多常態任務。但是，殲-20在執行釣魚島維權任務時，向來對該區域海空嚴密監控的日本卻視而不見，完全沒有發布偵測記錄或相關消息，許多人據此推論出殲-20強大的雷達隱形能力讓日本毫無知覺，並稱這是殲-20在軍事技術上的優勢所造成。

相關報導指出，殲-20雖然列裝多年，但一般的印象還是以訓練為主，這次突然冒出「完成釣魚島空中維權和東海防空識別區常態化管控任務」，讓以往對大陸國產新裝備缺少實戰紀錄而感到遺憾的人心中大快，加上這些任務地點都處於對美日最前沿，對手也有擁有2款先進隱形戰機，殲-20大膽出擊完成實戰化部署「效果確實很好」。

共軍殲-20雖然列裝多年，但一般人的印象還是以訓練為主，這次突然冒出「完成釣魚島空中維權和東海防空識別區常態化管控任務」，讓許多網民們非常興奮。（圖／中國軍網）

另有些報導則加碼分析如果殲-20遭遇日本航空自衛隊的F-35戰機，或是美軍駐紮於日本的F-22戰機時，雙方的綜合性能相較各有何優劣之處，甚至強調能與殲-20匹敵的只有F-22，而F-22並非常駐日本，以證明大多數時候在釣魚島與東海海域，殲-20仍具有極大空中優勢。

至於殲-20是否真的按報導所暗示進行了釣魚島巡航？有不少網民提出不同意見，首先是央視畫面中沒有明確的殲-20飛臨釣魚島上空的照片；其次是殲-20裝備了王海大隊，王海大隊去釣魚島巡邏，這不等於是殲-20去釣魚島巡邏，網民還留言評論說：「愛國沒錯，但請別用這種感人的邏輯出來騙流量。」「還是不要意淫的好，踏踏實實正視差距，迎頭趕超，用實力說話。」

央視畫面中殲-20的左方還有另一架拍攝視頻的戰機，戰機的機翼也出現在畫面中，這架可能是殲-16或殲-11戰機翼下明顯掛著大陸自行研發的霹靂系列空對空導彈，它們都不具備雷達隱形能力。若真的在釣魚島空域執行任務，日方一定偵測得到。（圖／央視截圖）

《央視軍事》節目雖未明說殲-20是否參與了釣魚島維權任務，但節目畫面上確實出現了至少2架殲-20在像是有著沿海地形的空域飛行的影像，節目旁白沒有說明畫面中的地點，但顯然不太像釣魚島海域。此外，其中一架殲-20的左方還有另一架拍攝畫面的戰機，戰機的機翼也出現在殲-20畫面中，翼下明顯掛著大陸自行研發的PL-12或同系列空對空導彈。如果殲-20有翼下掛導彈的戰機同飛，顯然就不會有日方雷達偵測不到戰機的狀況出現。當然此一畫面不見得是殲-20巡航釣魚島畫面，可能與釣魚島維權任務完全無關，但在這樣的節目中出現這樣的畫面，又不加說明，當然會讓觀眾自行產生聯想，或許這也是節目編導的真正用意。

殲-20進行常態性巡航任務對大陸觀眾來說具有極重要意義，軍事節目也因為這個原因，要營造殲-20已成為大陸周邊防衛前沿重要武器的印象。對日本或美國來說，殲-20如果真的部署到與日本對抗前沿，對美日而言是會增加不少壓力。隨著殲-20機隊陸續擴增，將來它在南海、東海執行巡航任務也是遲早的事。由於釣魚島並非戰略要地，釣魚島維權任務性質不是軍事上的戰術偵察，而是政治宣示與武力威嚇，更不可能隱密地進行，否則就達不到宣示與威嚇的目的。殲-20未來參加釣魚島當然有可能，但日本沒有發布殲-20的消息，恐怕是殲-20尚未飛臨釣魚島的可能性更大些。