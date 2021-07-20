美國總統拜登今天試圖緩和物價急劇上漲所引起的憂心，他說，目前的通貨膨脹上升只是一時現象而非長期問題。物價漲升恐對美國經濟復甦產生不良影響。

拜登並說，讓美國經濟保持在正軌上運行的最佳方法之一，是由國會通過兩黨商定的大規模基建方案，以增加聯邦支出。

他說明，現任政府的疫苗接種行動及他為經濟挹注數兆美元等內政作為，將「消除通膨壓力」而非加大壓力，並充裕勞動力。

疫情爆發之後，全球供應鏈難以恢復原先速度，導致許多產品的價格升騰。拜登說：「有些人擔心，這恐怕是通膨居高不下的跡象，但我們並不這麼認為。」

「我們的專家認為、數據也這麼顯示，眼前的物價上漲多半都在預期之內，而且可望是一時現象。」

拜登並指出，「沒有任何態度認真的經濟學家」說過，通膨即將失控，不過白宮仍將對時間拉長的物價漲升現象「保持警覺」。（譯者：張佑之）1100720