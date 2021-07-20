隨著有關國家實施新的限制措施以控制Delta變異病毒株所造成的疫情，市場再次憂心疫情演變及其對全球成長的影響，美股今天重挫。

道瓊工業指數大跌725.81點或2.09%，以33962.04點作收。

標準普爾指數滑落68.67點或1.59%，收在4258.49點。

科技股那斯達克指數跌152.25點或1.06%，收14274.98點。（譯者：張佑之）1100720