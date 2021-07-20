國內新冠肺炎疫情露出曙光，緬甸疫情卻依然嚴峻，加上軍政府政變，當地民眾生活苦不堪言，而德運輪緬甸籍船長奈奈翁（音譯）此時本該是妻小最堅強後盾，但他和其他7名外籍船員卻因船東惡意欠薪，被遺棄在台北港長達21個月，晚上睡甲板，還一度得向釣客討魚維生，處境宛如「海上孤兒」，更有人曾絕望到跳海，船員如今只盼船東能出來面對，讓他們可以早日回家。

本刊於7月14日上午抵達台北港，奈奈翁已率領其船員在甲板等候，他們的衣物因長期無法更換，袖口衣角已出現大片破洞，而當日天氣晴朗、萬里無雲，在太陽底下站五分鐘就已全身冒汗，船艙內並無冷氣，全船8人只能靠1台小電扇苦苦支撐，船上生活之艱辛讓人難以想像。

德運輪船艙的冷氣故障多時，8名船員白天只能靠一台小電扇對抗高溫，經常熱到發暈，在船艙內奄奄一息。（圖／讀者提供）

「一般人過一天都受不了的日子，我們過了一年半。」奈奈翁透過僑生張如明翻譯表示，德運輪是雜貨輪，他在2019年1月上船，一路到仁川、香港和高雄等地載運貨物，並於同年十月抵達台北港，船員在台生活由自稱船東友人的賴男負責，船東聲稱2019年底將結清薪水，又以疫情為由拖延至今，2020年開始更是不發薪水，積欠總額至今已近千萬元。

而船東在外聲稱破產，還曾有買家來看過船，卻疑似因船隻太過老舊而買賣破局，航港局曾找來船東在台代表協商，該代表態度強硬，表示只願出3成薪資，船員們不甘努力付諸流水，雙方談判破裂，船東則擺爛至今。

由於德運輪在台北港的停泊費用都有繳納，且船上有人就能靠港，此案又屬外籍民事合約糾紛，雙方皆非國人，台灣各單位鞭長莫及，船員處境宛如海上孤兒，只能等待船東「大發慈悲」出面解決，甚至大陸籍船員阿樹（化名）甚至在自覺前途無望下二度輕生，所幸皆被及時救起。

船上生活到底有多苦？阿樹說，賴男每半個月會來補給一次，但送來的食物量不足，往往到月底就不夠果腹，只能麵條拌鹽巴「將就吃」，船長還得向釣客懇求魚獲好讓船員補充營養，輪船晚上為省油而斷電，唯一的電風扇也不能使用，全組人只能到甲板打地鋪，每個人都被蚊蟲咬的叫苦連天，太陽一出來又要立刻回房內，連好好睡覺都是奢望。

為了省油，船員們一到晚上便關起電扇，跑到甲板睡覺，忍受蚊蟲叮咬，連睡個好覺都是奢望。（圖／讀者提供）

此外，船員們未通過檢疫，人身自由被限制在船艙和甲板間，每日睜眼舉目所及只有茫茫大海與水泥鋪成的堤防，與台灣相處21個月，卻始終是「最熟悉的陌生人」，對家人椎心刺骨的思念更是每分每秒都在侵蝕著船員的心，船東更疑似打定主意要「耗下去」，想逼他們放棄薪資主動回國。

「一年多沒拿錢回去，我兒子才3歲，老婆只能把房子賣掉養家。」奈奈翁提到，緬甸政局紛亂且疫情嚴峻，妻子在走投無路下變賣家產，另名船員的太太也出售房屋，帶著2名年幼女兒搭帳篷度日，他們身為家中頂梁柱，看著妻兒受苦卻無法相助，大家自責氣憤，常躲著偷偷哭泣、幾乎崩潰。

即使船東將他們無情拋棄，奈奈翁對船隻和船員仍有強烈責任感，其手掌還在保養船時受傷，至今仍留下蜈蚣般蜿蜒的傷痕，他們唯一的希望是船東能拿出誠意協商，好讓他們結束這段惡夢般的旅程，能夠早日重返家人的懷抱。

賴男公司回應，大陸籍船東近日曾向船員表示，月底將結清船員薪水，最好的情況下將給足全額，最差也會支付6成到8成薪資，而賴男只是船東在台協力廠商，無法代替船東發言，後續也將向船東追討代墊款項。

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