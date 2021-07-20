貝里斯籍貨輪「德運號」從2019年滯留台北港至今，船上8名外籍船員遭船東惡意欠薪，在船上生活超過600天仍不能回家，而船東聲稱破產不發薪水，卻照常繳納船隻千萬港務停泊費，航港局、移民署和新北勞工局曾試圖協調，結果皆是「愛莫能助」，船員處境如「海上孤兒」，只能等船東「大發慈悲」出面解決。
據悉，德運輪船籍設在貝里斯，其幕後由大陸船東實際操控，船員在台生活則是一位自稱船東友人的賴姓男子負責，賴男經營食品事業，每半個月來為船員補充水和食物，他2019年底曾表示船東將盡快結算薪水，隔年初又以疫情為由不斷拖延。
而目前船上還有2名大陸籍和6名緬甸籍船員，在船上最久的已待了34個月，他們每月薪水分為航運中全薪與停泊的底薪，全薪在11萬7000元到4萬4000元間，底薪則是8萬2000元到3萬1000元不等，船員們原相信是疫情阻撓回家路，但來台後薪水不斷拖延，去年開始更直接欠薪不發，積欠總額至今已近千萬元，台灣與緬甸間的2556公里也成了最遙遠的距離。
「大家工作就是為了一碗飯吃，我們只是希望把該給的給我們。」緬甸籍船長奈奈翁音譯（音譯）說，他試圖與船東聯繫，卻只得到船東在外聲稱破產的消息，還曾有買家來看過船，卻疑似因船隻太過老舊而買賣破局，而德運輪滯台一年多，航港局多次登輪關心，移民署和新北市勞工局也曾介入，結論卻都是「愛莫能助」。
據悉，航港局曾找來船東在台代表協商，但該代表態度強硬，表示只願出3成薪資，船員們不甘努力付諸流水，雙方談判破裂，船東「擺爛」至今，但德運文在台北港的停泊費用都有繳納，且船上有人就能靠港，而此案屬於外籍民事合約糾紛，雙方皆非國人，台灣各單位鞭長莫及，船員處境如海上孤兒，只能等待船東「大發慈悲」出面解決。
而船東究竟是沒錢付還是不願付？根據台北港務公司的業務費率，2000噸的德運輪每小時停泊費為904元，不論船隻的燃油用水等其他支出，光是停泊費就已高達千萬，而船東對船隻的停泊費付的爽快，卻對自家船員不斷哭窮，甚至有船員在自覺前途無望下選擇輕生。
賴男公司回應，大陸籍船東近日曾向船員表示，月底將結清船員薪水，最好的情況下將給足全額，最差也會支付6成到8成薪資，而賴男只是船東在台協力廠商，無法代替船東發言，後續也將向船東追討代墊款項。
更多 CTWANT 報導
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。