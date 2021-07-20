貝里斯籍貨輪「德運號」從2019年滯留台北港至今，船上8名外籍船員遭船東惡意欠薪，在船上生活超過600天仍不能回家，而船東聲稱破產不發薪水，卻照常繳納船隻千萬港務停泊費，航港局、移民署和新北勞工局曾試圖協調，結果皆是「愛莫能助」，船員處境如「海上孤兒」，只能等船東「大發慈悲」出面解決。

據悉，德運輪船籍設在貝里斯，其幕後由大陸船東實際操控，船員在台生活則是一位自稱船東友人的賴姓男子負責，賴男經營食品事業，每半個月來為船員補充水和食物，他2019年底曾表示船東將盡快結算薪水，隔年初又以疫情為由不斷拖延。

而目前船上還有2名大陸籍和6名緬甸籍船員，在船上最久的已待了34個月，他們每月薪水分為航運中全薪與停泊的底薪，全薪在11萬7000元到4萬4000元間，底薪則是8萬2000元到3萬1000元不等，船員們原相信是疫情阻撓回家路，但來台後薪水不斷拖延，去年開始更直接欠薪不發，積欠總額至今已近千萬元，台灣與緬甸間的2556公里也成了最遙遠的距離。

據船員提供的薪資資料，去年1月的船員薪資共15300美元，約新台幣43萬元，但他們已經近2年沒領過薪水了。（圖／讀者提供）

「大家工作就是為了一碗飯吃，我們只是希望把該給的給我們。」緬甸籍船長奈奈翁音譯（音譯）說，他試圖與船東聯繫，卻只得到船東在外聲稱破產的消息，還曾有買家來看過船，卻疑似因船隻太過老舊而買賣破局，而德運輪滯台一年多，航港局多次登輪關心，移民署和新北市勞工局也曾介入，結論卻都是「愛莫能助」。

據悉，航港局曾找來船東在台代表協商，但該代表態度強硬，表示只願出3成薪資，船員們不甘努力付諸流水，雙方談判破裂，船東「擺爛」至今，但德運文在台北港的停泊費用都有繳納，且船上有人就能靠港，而此案屬於外籍民事合約糾紛，雙方皆非國人，台灣各單位鞭長莫及，船員處境如海上孤兒，只能等待船東「大發慈悲」出面解決。

現因疫情，船員未經檢疫無法下船安置，但因為船東的惡意遺棄，造成船員完全無法下船，與人溝通時只能伸長身子。（圖／趙文彬攝）

而船東究竟是沒錢付還是不願付？根據台北港務公司的業務費率，2000噸的德運輪每小時停泊費為904元，不論船隻的燃油用水等其他支出，光是停泊費就已高達千萬，而船東對船隻的停泊費付的爽快，卻對自家船員不斷哭窮，甚至有船員在自覺前途無望下選擇輕生。

賴男公司回應，大陸籍船東近日曾向船員表示，月底將結清船員薪水，最好的情況下將給足全額，最差也會支付6成到8成薪資，而賴男只是船東在台協力廠商，無法代替船東發言，後續也將向船東追討代墊款項。

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