緬甸在今年初爆發政變，加上疫情肆虐，當地民眾苦不堪言，德運輪緬甸籍船長奈奈翁（音譯）此時本該是妻兒最堅強後盾，但他和其他7名外籍船員卻因船東惡意欠薪，被遺棄在台北港21個月，家人生活陷入困頓，甚至有船員妻子賣房養兒、搭帳篷度日，如今只盼船東出來面對，讓他們能早日回家。

奈奈翁透過翻譯表示，他在2019年1月上船，隨著德運輪一路到仁川、香港和高雄等地載運貨物，最後於同年10月抵達台北港，船員在台飲食由自稱船東友人的賴男負責，當時以為這趟旅程即將結束，船東也表示將盡快結清薪水，隔年初又以疫情為由不斷拖延，返鄉之途等了足足21個月，至今仍未看到盡頭。

而船員們受困船上，因未通過檢疫，人身自由被限制在船艙和甲板間，每日睜眼舉目所及只有茫茫大海與水泥鋪成的堤防，與台灣始終是「最熟悉的陌生人」，對家人椎心刺骨的思念更是每分每秒都在侵蝕著船員的心，船東更疑似打定主意要「耗下去」，想逼他們放棄薪資主動回國。

已經年餘沒拿錢回家的船長奈奈翁透露，老婆為了撫養3歲兒子，只能賣掉房子找活路。（圖／讀者提供）

「1年多沒拿錢回去，我兒子才3歲，老婆只能把房子賣掉養家。」奈奈翁提到，緬甸政局紛亂且疫情嚴峻，妻子在走投無路下變賣家產，另名船員的太太也出售房屋，帶著2名年幼女兒搭帳篷度日，他們身為家中頂梁柱，看著妻兒受苦卻無法相助，大家自責氣憤，常躲著偷偷哭泣、幾乎崩潰。

即使船東將他們無情拋棄，奈奈翁對船隻和船員仍有強烈責任感，其手掌還在保養船時受傷，至今仍留下蜈蚣般蜿蜒的傷痕，他們唯一的希望是船東能拿出誠意協商，好讓他們結束這段惡夢般的旅程，能夠早日重返家人的懷抱。

賴男公司回應，大陸籍船東近日曾向船員表示，月底將結清船員薪水，最好的情況下將給足全額，最差也會支付6成到8成薪資，而賴男只是船東在台協力廠商，無法代替船東發言，後續也將向船東追討代墊款項。

德運輪在台北港已停泊將近2年，船員們遭欠薪千萬、有家歸不得，他們的衣物因長期無法更換，已出現大洞。（圖／趙文彬攝）

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