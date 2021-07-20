中華東奧代表團昨爆選手塞經濟艙赴日，世界球后戴資穎在IG分享入住旅店照片後，超級簡樸的房間樣貌，再度引發網友熱議，PTT上一名網友整理出他國奧運選手下榻的飯店，讓不少人看了直呼，大陸選手也住得太豪華了，反觀台灣真的好可憐，是不是要破產了？

一名網友昨在PTT上發文表示，許多人對於台灣奧運選手下榻的旅館有很多感想，因此他便整理出網上查得到的其他國家奧運選手的飯店情報。幾天前在日本逃跑的烏干達選手，日本鄉民猜測應是住在「Hotel New Yutaka」。

日本鄉民猜測烏干達選手下榻的飯店。（圖／翻攝自Hotel New Yutaka）

先前嫌棄日本旅館防疫做不好的大陸選手團，推測是住在4星級的大磯王子大飯店（Prince Hotels & Resorts），除了擁有寬敞舒適的房間環境，還有超漂亮的海灣風景可以觀賞。據了解，大陸代表團700多人，其中帆船帆板隊住大磯王子大飯店，但其他隊住不同飯店，是否等級相同不得而知。

大陸選手入住豪華飯店。（圖／翻攝自大磯王子大飯店）

而世界球后戴資穎昨（19日）晚間在IG上分享下榻旅館的照片，畫面中可見房間內有兩張單人床、一台電視機和基本的家具，整體看上去非常簡樸。

世界球后戴資穎昨（19日）晚間在IG上分享下榻旅館的照片。（圖／翻攝自戴資穎IG）

貼文立刻引起網友熱議，「台灣是不是真的要破產了？」、「連烏干達的選手都住比台灣好」、「大陸選手住的真好，台灣真可憐」、「台灣團真的拚客家精神」、「認真查經費細節一定很有趣」、「大陸選手住得有點好」、「大磯王子，有點豪華」。

另也有網友看完其他國家的住宿忍不住挖苦說，可能是政府怕安排選手住在太好的飯店裡面，萬一住的太舒服，可能喪失奪牌的決心。畢竟「生於憂患，死於安樂，選手沒怨氣，怎麼得牌？」