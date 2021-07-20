一些新冠肺炎患者可能會在感染消失後出現持續數周或數月的症狀，這種症狀有時被稱為「後新冠綜合徵」或「長期新冠」（long COVID）。

7月15日發表在《刺胳針》期刊《EClinical Medicine》上的一項研究稱，那些經歷了「長期新冠」的患者，累計報告了200多種症狀，涵蓋人體10個器官系統。

根據論文，這10個器官系統分別為：全身性系統；神經精神病系統（子分類）；心血管／循環系統；皮膚／外皮系統；皮膚相關的消化系統；肺部／呼吸系統；頭、耳、眼、鼻、喉／頭眼耳鼻喉系統；生殖／泌尿／內分泌系統；免疫系統；肌肉和骨骼系統。

根據來自56個國家3762名符合條件的參與者的回應，研究人員確定了這10個器官系統共計203種症狀，其中66種症狀被跟蹤了7個月。最常見的症狀是疲勞（98.3％）、勞後不適（體力或精神勞累後症狀惡化，89％）和認知功能障礙（通常被稱為腦霧，85.1％）。

其他症狀包括：視覺幻覺、震顫、皮膚瘙癢、月經週期改變、性功能障礙、心悸、膀胱控制問題、帶狀皰疹、記憶喪失、視力模糊、腹瀉和耳鳴。其中，患者列出的最令人感到衰弱的症狀是：疲勞、呼吸問題和認知功能障礙。

研究團隊呼籲，應將評估「長期新冠」症狀的臨床指南擴大，不僅包含目前建議的心血管和呼吸功能測試，還應將神經精神症狀、神經系統和活動無耐力症狀包括在內。

此外，由於大量「長期新冠」患者「默默地忍受著痛苦」，論文作者主張開展全國性的篩查計劃，任何認為自己有「長期新冠」症狀的人都可以參加。考慮到影響多個器官系統的症狀的多樣性，只有通過篩查找到根本原因，患者才能得到正確的治療。

這是目前關於「長期新冠」的規模最大的一項國際研究。英國倫敦大學神經迴路和行為塞恩斯伯里康中心神經科學家雅典娜·阿克拉米博士說：「這是迄今為止對長期新冠症狀最全面的描述。」