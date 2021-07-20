雙颱在台灣附近發展，大顆的烟花直撲而來；小顆的查帕卡原地打轉、伺機而動。氣象專家指出，烟花將持續增強至中度颱風，22日起挾強風豪雨來襲，一直影響到24日。等它走後還沒結束，後續可能引進查帕卡殘餘水氣，以及更旺盛的西南氣流，暴雨恐怕一路下到28日！

過完梅雨季，7月起迎來年度重頭戲「颱風季」，一連兩顆颱風在台灣附近，烟花橫行無阻，邊走邊吸水氣，直撲台灣。氣象專家吳德榮指出，22日至24日這3天，將是烟花影響最明顯的時間，「伴隨強風豪雨，為各地帶來極大威脅」。

吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，根據歐洲模式模擬，烟花暴風圈侵襲機率大幅提高，甚至不排除颱風中心登陸，呼籲民眾加強防颱準備。

烟花分兩階段影響台灣地區，第二階段就是引進南海的查帕卡水氣，以及更大的西南氣流，吳德榮提醒，時間點從25日開始，整個迎風面（中南部）恐怕出現「致災性」大量降雨，暴雨一路下到28日，威脅程度不亞於颱風。

今、明兩天受烟花外圍水氣影響，迎風面北部、東半部有短暫雨，中南部仍為午後陣雨或雷雨天氣。今各地氣溫：北部24至34度、中部24至35度、南部24至35度、東部23至35度。