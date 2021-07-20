台灣東奧國手昨赴日，上飛機才發現被安排坐經濟艙，官員卻爽搭商務艙，事件爆發引發網友炸鍋，以至於後續住的飯店、飲食也備受關注。對此，一名網友表示，看到國手的便當後，發現裡面幾乎都是澱粉、麵包及蛋糕居多，對一個專業的運動員來說，最重要的就是蛋白質，大酸「這種便當我去聽演講都能吃到」。

原PO今（20）凌晨於PTT八卦板指出，球后戴資穎、羽球王子王子維昨日抵達東京下塌飯店後，分別在個人IG限時動態分享晚餐照，除了分量相當充足外，便當內竟然都以麵包及蛋糕等精緻澱粉居多，其他則是幾個加工火腿、肉類，欠缺優質蛋白質。

羽球王子王子維在個人IG分享晚餐照。（圖／翻攝自王子維IG）

戴資穎在個人IG分享晚餐照。（圖／翻攝自戴資穎IG）

原PO認為，身為一個專業的運動員，最基本的就是補充蛋白質，人家國外的舉重選手一餐都吃好幾片牛排，「我們只能準備這種？這種我去聽演講都能吃到的餐盒？嗯？有八卦嗎？」

貼文曝光後，引發網友熱烈回應，「我猜小戴PO完IG限動後，就放旁邊自己吃水煮蛋」、「看起來其實不難吃，但可能不適合運動員」、「其實看起來不錯想吃看看，不過運動員需要的營養這樣確實不夠吧？」、「餐盒一般人吃OK，但看起來不是為選手客製」、「吃那種澱粉餐？真的丟臉丟到日本」等。